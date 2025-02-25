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Молдавских ветеранов ВОВ наградят юбилейной медалью к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:01 25.02.2025 (обновлено: 23:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/moldaviya-2001598908.html
Молдавских ветеранов ВОВ наградят юбилейной медалью к 80-летию Победы
Молдавских ветеранов ВОВ наградят юбилейной медалью к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.02.2025
Молдавских ветеранов ВОВ наградят юбилейной медалью к 80-летию Победы
Проживающие в Молдавии ветераны Великой Отечественной войны будут награждены юбилейной медалью "80 лет Победы", несмотря на нежелание властей утвердить ее в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:01:00+03:00
2025-02-25T23:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
ленинград
румыния
майя санду
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
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КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Проживающие в Молдавии ветераны Великой Отечественной войны будут награждены юбилейной медалью "80 лет Победы", несмотря на нежелание властей утвердить ее в республике, сообщил во вторник глава координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Республике Молдова, будут награждены юбилейной медалью "80 лет Победы"… Юбилейной медалью будут награждены участники боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских гетто и концентрационных лагерей. Церемонии награждения пройдут в преддверии Дня Победы с обеспечением достойного уровня торжественности и значимости мероприятия", - написал в своем Telegram-канале Петрович. Он отметил, что все герои будут отмечены достойно благодаря взаимодействию посольства Российской Федерации в Молдавии, Национального Комитета "Победа" и организаций российских соотечественников. "Напомним, что президент Республики Молдова Майя Санду не подписала решение Совета глав государств Содружества Независимых государств об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", попытавшись лишить героев борьбы против нацизма заслуженной награды", - пояснил он. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250225/medal-2001562370.html
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в мире, молдавия, ленинград, румыния, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Ленинград, Румыния, Майя Санду, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
Молдавских ветеранов ВОВ наградят юбилейной медалью к 80-летию Победы

Проживающие в Молдавии ветераны ВОВ получат юбилейную медаль "80 лет Победы"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Проживающие в Молдавии ветераны Великой Отечественной войны будут награждены юбилейной медалью "80 лет Победы", несмотря на нежелание властей утвердить ее в республике, сообщил во вторник глава координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Республике Молдова, будут награждены юбилейной медалью "80 лет Победы"… Юбилейной медалью будут награждены участники боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских гетто и концентрационных лагерей. Церемонии награждения пройдут в преддверии Дня Победы с обеспечением достойного уровня торжественности и значимости мероприятия", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
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Он отметил, что все герои будут отмечены достойно благодаря взаимодействию посольства Российской Федерации в Молдавии, Национального Комитета "Победа" и организаций российских соотечественников.
"Напомним, что президент Республики Молдова Майя Санду не подписала решение Совета глав государств Содружества Независимых государств об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", попытавшись лишить героев борьбы против нацизма заслуженной награды", - пояснил он.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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