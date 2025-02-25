https://ria.ru/20250225/miroshnik-2001401408.html
Жизням эвакуируемых из Сум курян ничего не угрожает, заявил Мирошник
Жизням эвакуируемых из Сум курян ничего не угрожает, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.02.2025
Жизням эвакуируемых из Сум курян ничего не угрожает, заявил Мирошник
Жизням курян, которых планируется эвакуировать из украинских Сум, ничего не угрожает, но избежать давления и унижений со стороны Украины им вряд ли удается,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:20:00+03:00
2025-02-25T07:20:00+03:00
2025-02-25T07:20:00+03:00
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АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Жизням курян, которых планируется эвакуировать из украинских Сум, ничего не угрожает, но избежать давления и унижений со стороны Украины им вряд ли удается, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть несколько десятков людей, которые сейчас находятся на территории Сумской области Украины, по которым ведется диалог для организации их выезда на территорию Российской Федерации через Белоруссию. Диалог пока не завершен. Люди, которые находятся в Сумской области, ограничены в своих передвижениях и возможностях. Главное стремление для них — максимально быстро покинуть территорию Украины. Вроде бы их жизни ничего не угрожает, но избежать давления, унижения вряд ли получается", — сказал Мирошник. Ранее Мирошник рассказывал о десятках жителей курской Суджи, которые были вывезены на территорию украинских Сум. По его словам, с этими людьми есть связь по линии российского омбудсмена, а также по линии российского и международного Красного Креста.
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сумы, украина, сумская область, родион мирошник, красный крест
Сумы, Украина, Сумская область, Родион Мирошник, Красный Крест
Жизням эвакуируемых из Сум курян ничего не угрожает, заявил Мирошник
Мирошник: жизням курян, которых эвакуируют из Сум, ничего не угрожает