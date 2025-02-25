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Обстрелы ВСУ территорий России усиливаются, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.02.2025
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06:39 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/miroshnik-2001399715.html
Обстрелы ВСУ территорий России усиливаются, заявил Мирошник
Обстрелы ВСУ территорий России усиливаются, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.02.2025
Обстрелы ВСУ территорий России усиливаются, заявил Мирошник
Обстрелы ВСУ российских территорий на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются, нельзя исключать провокаций со стороны Украины, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:39:00+03:00
2025-02-25T06:39:00+03:00
россия
сша
украина
родион мирошник
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АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Обстрелы ВСУ российских территорий на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются, нельзя исключать провокаций со стороны Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются", — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что обстрелы усиливаются в ДНР, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. "У нас в среднем на линии соприкосновения в сутки страдает порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам сейчас максимально подвергается территория Белгородской области, Шебекино. На этих территориях используются в огромном количестве беспилотники, целенаправленно наносятся удары по гражданскому транспорту и гражданским объектам", — отметил посол. По его мнению, это демонстрирует судороги и агонию киевского режима, который всячески пытается нарушать нормы международного гуманитарного права для продолжения получения финансирования со стороны Запада. "Украинская сторона не намерена соблюдать нормы и правила ведения войны. Мы понимаем, что ограничений преступным действиям киевского режима не будет. Может быть любая провокация террористического вида", — заключил Мирошник.
https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931918.html
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россия, сша, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Россия, США, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Обстрелы ВСУ территорий России усиливаются, заявил Мирошник

Мирошник: обстрелы ВСУ территорий России на фоне переговоров усиливаются

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Обстрелы ВСУ российских территорий на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются, нельзя исключать провокаций со стороны Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются", — сказал Мирошник.
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Он подчеркнул, что обстрелы усиливаются в ДНР, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников.
"У нас в среднем на линии соприкосновения в сутки страдает порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам сейчас максимально подвергается территория Белгородской области, Шебекино. На этих территориях используются в огромном количестве беспилотники, целенаправленно наносятся удары по гражданскому транспорту и гражданским объектам", — отметил посол.
По его мнению, это демонстрирует судороги и агонию киевского режима, который всячески пытается нарушать нормы международного гуманитарного права для продолжения получения финансирования со стороны Запада.
"Украинская сторона не намерена соблюдать нормы и правила ведения войны. Мы понимаем, что ограничений преступным действиям киевского режима не будет. Может быть любая провокация террористического вида", — заключил Мирошник.
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