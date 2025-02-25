https://ria.ru/20250225/mironov-2001394502.html

Миронов призвал обеспечить в общепите условия для кормления грудью

Миронов призвал обеспечить в общепите условия для кормления грудью - РИА Новости, 25.02.2025

Миронов призвал обеспечить в общепите условия для кормления грудью

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T04:15:00+03:00

2025-02-25T04:15:00+03:00

2025-02-25T04:15:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости обеспечения в заведениях общественного питания условий для грудного вскармливания. "С одной стороны, в российском законодательстве нет прямого запрета на кормление грудью в общественных местах. С другой - нет прямой обязанности для заведений общепита обеспечить кормящим мамам условия для этого процесса. Так, может, стоит такую обязанность установить? Не для всех заведений, разумеется: в ночном клубе, например, это выглядело бы странно. А если кафе позиционируется как семейное - то почему бы и нет", - сказал РИА Новости Миронов. По его мнению, с правовой точки зрения вопрос не самый простой. Он также отметил, что существуют заведения, которые устанавливают у себя внутренний запрет на кормление грудью. "Во-первых, это незаконно. И женщина не обязана подчиняться этому, прямо скажем, антигосударственному требованию. Во-вторых, мне кажется, таких умников надо "лечить" серьезными штрафами. Отлично помогает", - сказал лидер эсеров. Миронов считает, что необходимо менять общественные представления о кормящей матери. Он подчеркнул, что в XXI веке молодая мама имеет полное право вести активную социальную жизнь. "Обсуждаем в Госдуме вопрос кормления грудью в общественных местах. Думаете, вопрос слишком частный и малозначительный? Отнюдь. Кормящие мамы нередко жалуются нашим депутатам, что окружающие порой реагируют на этот процесс неоднозначно. Например, могут "попросить" из кафе. Или начинают учить жизни, если женщина решила покормить ребенка в парке во время прогулки. Иными словами, возникает много бытовых ситуаций, в которых кормящая мать подвергается остракизму, а зачастую и оскорблениям. Согласитесь, это как-то не вяжется с тем, что государство всеми силами пытается создать обстановку полного благоприятствования для семей с детьми", - добавил депутат Госдумы. Миронов также отметил, что в настоящее время выпускается много специальной одежды, которая обеспечивает "интимность процесса". "Вдобавок реакция на это совершенно естественное действо многое говорит о самом человеке. Например, если мужчину коробит от вида женской груди - все ли у него в порядке с ориентацией", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998517757.html

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999920667.html

https://ria.ru/20250129/gosduma-1996288416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, госдума рф