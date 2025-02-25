https://ria.ru/20250225/minoborony-2001480373.html

Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны

Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны - РИА Новости, 25.02.2025

Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны

Любая информация о потерях в ходе СВО может предоставляться только Минобороны РФ, это исключительная прерогатива ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:45:00+03:00

2025-02-25T12:45:00+03:00

2025-02-25T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Любая информация о потерях в ходе СВО может предоставляться только Минобороны РФ, это исключительная прерогатива ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только через министерство обороны Российской Федерации. Это исключительная прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250203/peskov-1997022806.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков