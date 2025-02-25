https://ria.ru/20250225/minoborony-2001480373.html
Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны
Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны - РИА Новости, 25.02.2025
Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны
Любая информация о потерях в ходе СВО может предоставляться только Минобороны РФ, это исключительная прерогатива ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:45:00+03:00
2025-02-25T12:45:00+03:00
2025-02-25T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Любая информация о потерях в ходе СВО может предоставляться только Минобороны РФ, это исключительная прерогатива ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только через министерство обороны Российской Федерации. Это исключительная прерогатива министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250203/peskov-1997022806.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Кремль: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны
Песков: данные о потерях в ходе СВО может предоставлять только Минобороны