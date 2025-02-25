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Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки - РИА Новости, 25.02.2025
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08:36 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/minoborony-2001407415.html
Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки
Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки - РИА Новости, 25.02.2025
Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки
Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка в ДНР на красноармейском направлении. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:36:00+03:00
2025-02-25T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка в ДНР на красноармейском направлении. Российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль Надеждинки 21 февраля. В МО РФ уточнили, что на опубликованных кадрах действуют штурмовые группы танкового полка группировки войск "Центр". "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки с применением бронегрупп, а также ведения огня танками из закрытых огневых позиций, применяя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Затем, воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что другим штурмовым группам удалось обойти ВСУ с флангов и выбить противника с укрепленных позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений украинского гарнизона. "Кроме этого, российские штурмовики скрытно установили противотанковые мины на дорогах, ведущих в населенный пункт. Противник предпринимал попытки контратаковать, но благодаря минным заграждениям была уничтожена бронированная техника ВСУ. После закрепления на новых позициях штурмовики установили российский флаг", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html
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Бои за освобождение поселка Надеждинка на Красноармейском направлении в ДНР
Минобороны показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка на красноармейском направлении в ДНР. Надеждинка была освобождена группировкой войск "Центр" 21 февраля.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки

Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки в ДНР

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка в ДНР на красноармейском направлении.
Российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль Надеждинки 21 февраля.
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В МО РФ уточнили, что на опубликованных кадрах действуют штурмовые группы танкового полка группировки войск "Центр".
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки с применением бронегрупп, а также ведения огня танками из закрытых огневых позиций, применяя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Затем, воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт", - сообщили в ведомстве.
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Там добавили, что другим штурмовым группам удалось обойти ВСУ с флангов и выбить противника с укрепленных позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений украинского гарнизона.
"Кроме этого, российские штурмовики скрытно установили противотанковые мины на дорогах, ведущих в населенный пункт. Противник предпринимал попытки контратаковать, но благодаря минным заграждениям была уничтожена бронированная техника ВСУ. После закрепления на новых позициях штурмовики установили российский флаг", - отметили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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