https://ria.ru/20250225/minoborony-2001407415.html

Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки

Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки - РИА Новости, 25.02.2025

Минобороны показало кадры боев за освобождение Надеждинки

Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка в ДНР на красноармейском направлении. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:36:00+03:00

2025-02-25T08:36:00+03:00

2025-02-25T08:36:00+03:00

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка в ДНР на красноармейском направлении. Российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль Надеждинки 21 февраля. В МО РФ уточнили, что на опубликованных кадрах действуют штурмовые группы танкового полка группировки войск "Центр". "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки с применением бронегрупп, а также ведения огня танками из закрытых огневых позиций, применяя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Затем, воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что другим штурмовым группам удалось обойти ВСУ с флангов и выбить противника с укрепленных позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений украинского гарнизона. "Кроме этого, российские штурмовики скрытно установили противотанковые мины на дорогах, ведущих в населенный пункт. Противник предпринимал попытки контратаковать, но благодаря минным заграждениям была уничтожена бронированная техника ВСУ. После закрепления на новых позициях штурмовики установили российский флаг", - отметили в МО РФ.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Бои за освобождение поселка Надеждинка на Красноармейском направлении в ДНР Минобороны показало кадры боев за освобождение поселка Надеждинка на красноармейском направлении в ДНР. Надеждинка была освобождена группировкой войск "Центр" 21 февраля. 2025-02-25T08:36 true PT1M01S

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