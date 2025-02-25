https://ria.ru/20250225/minoborony-2001401149.html

Над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников

Над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.02.2025

Над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:14:00+03:00

2025-02-25T07:14:00+03:00

2025-02-25T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

курская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250225/trevoga-2001400447.html

россия

брянская область

курская область

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россия, безопасность, брянская область, курская область