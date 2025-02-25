Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко
Тульский губернатор Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко
© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил глава Комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
"В рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" планируем в 2025 году охватить все проблемы развития физической культуры и спорта. В их числе – развитие инфраструктуры, привлечение детей к занятию спортом с раннего возраста, работа в образовательных организациях всех типов, работа с лицами пожилого возраста, вовлечение в систематические занятия спортом ветеранов специальной военной операции и многое другое", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.
Также было отмечено, что в регионе активно развивается туристическая отрасль. В этой связи Чернышенко и Миляев обсудили необходимость придать новый импульс развитию особо охраняемой природной территории "Кондуки", которая способна стать точкой притяжения туристов в Тульскую область, добавили в пресс-службе.
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