https://ria.ru/20250225/milyaev-2001563257.html

Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко

Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 25.02.2025

Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко

План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:21:00+03:00

2025-02-25T18:21:00+03:00

2025-02-25T18:46:00+03:00

тульская область

тульская область

россия

дмитрий миляев

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945806805_0:171:1200:846_1920x0_80_0_0_f6787f88e41a64977239b38ace9b21cf.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил глава Комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "В рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" планируем в 2025 году охватить все проблемы развития физической культуры и спорта. В их числе – развитие инфраструктуры, привлечение детей к занятию спортом с раннего возраста, работа в образовательных организациях всех типов, работа с лицами пожилого возраста, вовлечение в систематические занятия спортом ветеранов специальной военной операции и многое другое", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства. Также было отмечено, что в регионе активно развивается туристическая отрасль. В этой связи Чернышенко и Миляев обсудили необходимость придать новый импульс развитию особо охраняемой природной территории "Кондуки", которая способна стать точкой притяжения туристов в Тульскую область, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250208/sorevnovaniya-1998196338.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, дмитрий миляев, дмитрий чернышенко