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Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 25.02.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:21 25.02.2025 (обновлено: 18:46 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/milyaev-2001563257.html
Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко
Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко - РИА Новости, 25.02.2025
Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко
План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:21:00+03:00
2025-02-25T18:46:00+03:00
тульская область
тульская область
россия
дмитрий миляев
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил глава Комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "В рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" планируем в 2025 году охватить все проблемы развития физической культуры и спорта. В их числе – развитие инфраструктуры, привлечение детей к занятию спортом с раннего возраста, работа в образовательных организациях всех типов, работа с лицами пожилого возраста, вовлечение в систематические занятия спортом ветеранов специальной военной операции и многое другое", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства. Также было отмечено, что в регионе активно развивается туристическая отрасль. В этой связи Чернышенко и Миляев обсудили необходимость придать новый импульс развитию особо охраняемой природной территории "Кондуки", которая способна стать точкой притяжения туристов в Тульскую область, добавили в пресс-службе.
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тульская область, россия, дмитрий миляев, дмитрий чернышенко
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко

Тульский губернатор Миляев обсудил вопросы развития спорта с Дмитрием Чернышенко

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. План работы Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в 2025 году охватывает все проблемы развития физкультуры и спорта в стране, сообщил глава Комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
"В рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" планируем в 2025 году охватить все проблемы развития физической культуры и спорта. В их числе – развитие инфраструктуры, привлечение детей к занятию спортом с раннего возраста, работа в образовательных организациях всех типов, работа с лицами пожилого возраста, вовлечение в систематические занятия спортом ветеранов специальной военной операции и многое другое", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.
Также было отмечено, что в регионе активно развивается туристическая отрасль. В этой связи Чернышенко и Миляев обсудили необходимость придать новый импульс развитию особо охраняемой природной территории "Кондуки", которая способна стать точкой притяжения туристов в Тульскую область, добавили в пресс-службе.
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Тульская областьТульская областьРоссияДмитрий МиляевДмитрий Чернышенко
 
 
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