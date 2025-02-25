https://ria.ru/20250225/mikrozaymy-2001400161.html
Исследование показало падение спроса россиян на микрозаймы для образования
Исследование показало падение спроса россиян на микрозаймы для образования - РИА Новости, 25.02.2025
Исследование показало падение спроса россиян на микрозаймы для образования
Доля запросов россиян на займы в микрофинансовых организациях (МФО) упала в 2024 году до 2,9%, что стало минимальным значением с 2020 года, говорится в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:54:00+03:00
2025-02-25T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Доля запросов россиян на займы в микрофинансовых организациях (МФО) упала в 2024 году до 2,9%, что стало минимальным значением с 2020 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "По итогам 2024 года доля запросов на получение заемных средств (в микрофинансовых организациях в РФ – ред.) с целью трат на образовательные услуги в общем объеме запросов в среднем составила 2,9%, что является минимальным значением за последние пять лет. Так, в 2023 году показатель составлял 3,4%, в 2022 году — 5,9%, в 2021 году — 4,6%. Пиковые значения (6,7%) наблюдались в 2020 году на фоне наиболее строгих ковидных ограничений для ряда профессий, из-за чего вырос спрос на смену профиля деятельности", - говорится в исследовании. Что касается планов воспользоваться теми или иными образовательными услугами в 2025 году, то об их наличии сообщили 21% опрошенных сервисом, 40% сказали, что не имеют таких планов, а 39% затруднились ответить. Те, кто сообщил о наличии соответствующих планов, объяснили это в основном необходимостью получать дополнительный заработок (48%), карьерным ростом (29%), сменой сферы деятельности и профессии (22%), переходом на работу "на себя" или на фриланс (18%), освоением нового хобби, увлечением, занятием для души (17%). "На фоне охлаждающих мер ЦБ по снижению закредитованности граждан и ужесточения скоринговых политик самими кредиторами получить одобрение стало заметно сложнее. В результате часть заемщиков предпочитают направлять одобренные средства на более первостепенные нужды. Второстепенные потребности они стараются финансировать за счет собственных ресурсов или отказываются от них", - прокомментировал генеральный директор Moneyman Артем Быков. Исследование динамики спроса на получение займов в МФО на образовательные услуги проводилось по выборке из 300 тысяч заявок, поступивших со всей России с 2020 по 2024 годы.
https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Исследование показало падение спроса россиян на микрозаймы для образования
Moneyman: спрос на микрозаймы для образования упал до минимума за пять лет
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Доля запросов россиян на займы в микрофинансовых организациях (МФО) упала в 2024 году до 2,9%, что стало минимальным значением с 2020 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"По итогам 2024 года доля запросов на получение заемных средств (в микрофинансовых организациях в РФ
– ред.) с целью трат на образовательные услуги в общем объеме запросов в среднем составила 2,9%, что является минимальным значением за последние пять лет. Так, в 2023 году показатель составлял 3,4%, в 2022 году — 5,9%, в 2021 году — 4,6%. Пиковые значения (6,7%) наблюдались в 2020 году на фоне наиболее строгих ковидных ограничений для ряда профессий, из-за чего вырос спрос на смену профиля деятельности", - говорится в исследовании.
Что касается планов воспользоваться теми или иными образовательными услугами в 2025 году, то об их наличии сообщили 21% опрошенных сервисом, 40% сказали, что не имеют таких планов, а 39% затруднились ответить.
Те, кто сообщил о наличии соответствующих планов, объяснили это в основном необходимостью получать дополнительный заработок (48%), карьерным ростом (29%), сменой сферы деятельности и профессии (22%), переходом на работу "на себя" или на фриланс (18%), освоением нового хобби, увлечением, занятием для души (17%).
"На фоне охлаждающих мер ЦБ
по снижению закредитованности граждан и ужесточения скоринговых политик самими кредиторами получить одобрение стало заметно сложнее. В результате часть заемщиков предпочитают направлять одобренные средства на более первостепенные нужды. Второстепенные потребности они стараются финансировать за счет собственных ресурсов или отказываются от них", - прокомментировал генеральный директор Moneyman Артем Быков.
Исследование динамики спроса на получение займов в МФО на образовательные услуги проводилось по выборке из 300 тысяч заявок, поступивших со всей России с 2020 по 2024 годы.