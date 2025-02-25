https://ria.ru/20250225/medpomosch-2001549122.html

Свердловские депутаты утвердили программу повышения качества медпомощи

Свердловские депутаты утвердили программу повышения качества медпомощи - РИА Новости, 25.02.2025

Свердловские депутаты утвердили программу повышения качества медпомощи

Депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:13:00+03:00

2025-02-25T17:13:00+03:00

2025-02-25T17:13:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

андрей карлов

медицинская помощь

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание прошло во вторник под председательством спикера регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Ключевые параметры документа представил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. "Программа по сравнению с 2023-2024 годом увеличена на 13% или на 16 миллиардов рублей и составляет 142,4 миллиарда рублей. Здесь новые направления – это и диспансеризации жителей области, и оказание помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, в том числе все меры медицинских услуг, включая зубопротезирование и другие направления", – сказала Бабушкина. Впервые в программе установлены нормативы объема медицинской помощи для центров здоровья и школ пациентов с различными хроническими заболеваниями. Особое внимание уделено профилактическому направлению: введены нормативы диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Значительные изменения коснулись специализированной медицинской помощи. В частности, установлены четкие нормативы по отдельным видам кардиохирургических операций, включая стентирование при инфаркте миокарда и имплантацию кардиостимуляторов. Также в 2,5 раза увеличится норматив для лечения пациентов с вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара. Особое внимание уделено развитию онкологической помощи и расширению возможности диагностики онкологических заболеваний. В 2025 году запланировано проведение 81,7 тысячи случаев лечения в условиях дневного стационара и 49 тысяч госпитализаций в круглосуточный стационар по онкологическому профилю. Норматив финансирования программы составит 33267 рублей на человека в год, что на 15,3% превышает федеральный показатель. При этом по линии ОМС территориальный норматив на человека соответствует общероссийскому уровню. Кроме того, в регионе будет проиндексирована заработная плата врачей и других категорий медицинских работников. Все это, как убеждена Бабушкина, позволит региону достичь целей, определенных для системы здравоохранения новыми национальными проектами "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

https://ria.ru/20250225/investitsii-2001524061.html

https://ria.ru/20250225/podderzhku-2001523716.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , андрей карлов, медицинская помощь