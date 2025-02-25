В Узбекистане учредили памятную медаль в честь 80-летия Победы
Президент Узбекистана Мирзиеев учредил памятную медаль в честь 80-летия Победы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил памятную юбилейную медаль в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства.
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"В связи с проведением 9 мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль .... в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - говорится в тексте документа.
В соответствии с указом, памятной медалью награждаются граждане республики – участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, награжденные советскими орденами и медалями, полученными за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, а также ветераны трудового фронта в годы войны.
Ранее Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 тысяч долларов в связи 80-летием Победы.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.-0-.
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