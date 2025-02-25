https://ria.ru/20250225/medal-2001562370.html

В Узбекистане учредили памятную медаль в честь 80-летия Победы

В Узбекистане учредили памятную медаль в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 25.02.2025

В Узбекистане учредили памятную медаль в честь 80-летия Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил памятную юбилейную медаль в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, текст документа... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:18:00+03:00

2025-02-25T18:18:00+03:00

2025-02-25T18:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

шавкат мирзиеев

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом учредил памятную юбилейную медаль в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства. "В связи с проведением 9 мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль .... в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - говорится в тексте документа. В соответствии с указом, памятной медалью награждаются граждане республики – участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, награжденные советскими орденами и медалями, полученными за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, а также ветераны трудового фронта в годы войны. Ранее Мирзиёев своим указом установил единовременное денежное вознаграждение ветеранам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 тысяч долларов в связи 80-летием Победы. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.-0-.

https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне