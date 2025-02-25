https://ria.ru/20250225/matkapital-2001410280.html
Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала
Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала - РИА Новости, 25.02.2025
Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:17:00+03:00
2025-02-25T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму правительством РФ.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала
Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала до конца 2030 года