https://ria.ru/20250225/matkapital-2001410280.html

Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала

Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала - РИА Новости, 25.02.2025

Комитет Совфеда поддержал продление программы маткапитала

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:17:00+03:00

2025-02-25T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесен в Госдуму правительством РФ.Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия