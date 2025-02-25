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Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому - РИА Новости, 25.02.2025
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16:03 25.02.2025 (обновлено: 16:26 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/mask-2001530038.html
Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому
Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому - РИА Новости, 25.02.2025
Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому
Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X отреагировал на голосование... РИА Новости, 25.02.2025
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2025-02-25T16:26:00+03:00
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украина
илон маск
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X отреагировал на голосование Верховной рады по полномочиям Владимира Зеленского."Проведите выборы", — написал он.Во вторник Верховная рада со второй попытки поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины.Как сообщал депутат Ярослав Железняк, в понедельник документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html
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в мире, украина, илон маск, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Илон Маск, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому

Маск призвал провести выборы на Украине после голосования Рады по Зеленскому

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X отреагировал на голосование Верховной рады по полномочиям Владимира Зеленского.
"Проведите выборы", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
Вчера, 16:06
Во вторник Верховная рада со второй попытки поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины.
Как сообщал депутат Ярослав Железняк, в понедельник документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
20 февраля, 13:44
 
В миреУкраинаИлон МаскВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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