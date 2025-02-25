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На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 25.02.2025
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22:37 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/marshrutka-2001596832.html
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 25.02.2025
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:37:00+03:00
2025-02-25T22:37:00+03:00
происшествия
авто
россия
усть-лабинский район
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы шесть человек, сообщает СУСКР по региону. Авария произошла во вторник утром на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, маршрутка опрокинулась. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМВД, они госпитализированы в ЦРБ города Усть-Лабинск с травмами различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. "Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
россия
усть-лабинский район
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происшествия, авто, россия, усть-лабинский район, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Усть-Лабинский район, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой

СК возбудил уголовное дело против водителя маршрутки, опрокинувшейся на Кубани

© Фото : 23 МВД/TelegramМаршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани
Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : 23 МВД/Telegram
Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы шесть человек, сообщает СУСКР по региону.
Авария произошла во вторник утром на автодороге КраснодарКропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, маршрутка опрокинулась. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМВД, они госпитализированы в ЦРБ города Усть-Лабинск с травмами различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
«
"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияУсть-Лабинский районКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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