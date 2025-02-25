https://ria.ru/20250225/marshrutka-2001596832.html

На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой

На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 25.02.2025

На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T22:37:00+03:00

2025-02-25T22:37:00+03:00

2025-02-25T22:37:00+03:00

происшествия

авто

россия

усть-лабинский район

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы шесть человек, сообщает СУСКР по региону. Авария произошла во вторник утром на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, маршрутка опрокинулась. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМВД, они госпитализированы в ЦРБ города Усть-Лабинск с травмами различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. "Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

россия

усть-лабинский район

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, усть-лабинский район, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)