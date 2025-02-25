https://ria.ru/20250225/marshrutka-2001596832.html
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 25.02.2025
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:37:00+03:00
2025-02-25T22:37:00+03:00
2025-02-25T22:37:00+03:00
происшествия
авто
россия
усть-лабинский район
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001411399_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04e810ba37bfb3169730e889de3a01fe.jpg
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, опрокинувшейся в Усть-Лабинском районе Кубани, в результате чего были госпитализированы шесть человек, сообщает СУСКР по региону. Авария произошла во вторник утром на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, маршрутка опрокинулась. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМВД, они госпитализированы в ЦРБ города Усть-Лабинск с травмами различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. "Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
россия
усть-лабинский район
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001411399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_354b8cefb56242c336b964b989b66dfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, усть-лабинский район, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Усть-Лабинский район, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после ДТП с маршруткой
СК возбудил уголовное дело против водителя маршрутки, опрокинувшейся на Кубани