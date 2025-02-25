https://ria.ru/20250225/marsel-2001484419.html

Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются

Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются - РИА Новости, 25.02.2025

Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются

Риски провокаций в отношении российских граждан и дипперсонала в Марселе сохраняются, в городе много украинцев, заявил РИА Новости консул РФ в Марселе Станислав РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:03:00+03:00

2025-02-25T13:03:00+03:00

2025-02-25T13:07:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001247953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5970edf17c58a3b5ec8dad506aa480cb.jpg

ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Риски провокаций в отношении российских граждан и дипперсонала в Марселе сохраняются, в городе много украинцев, заявил РИА Новости консул РФ в Марселе Станислав Оранский после нападения на консульство."Мы надеемся, что этого не повторится, но это не исключено, естественно, риски сохраняются, здесь же очень много украинцев. То есть и в отношении граждан России, в отношении, как мы уже видим, персонала, разумеется", - сказал Оранский.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-25T13:03 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире