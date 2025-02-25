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Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются - РИА Новости, 25.02.2025
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13:03 25.02.2025 (обновлено: 13:07 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001484419.html
Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются
Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются - РИА Новости, 25.02.2025
Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются
Риски провокаций в отношении российских граждан и дипперсонала в Марселе сохраняются, в городе много украинцев, заявил РИА Новости консул РФ в Марселе Станислав РИА Новости, 25.02.2025
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россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Риски провокаций в отношении российских граждан и дипперсонала в Марселе сохраняются, в городе много украинцев, заявил РИА Новости консул РФ в Марселе Станислав Оранский после нападения на консульство."Мы надеемся, что этого не повторится, но это не исключено, естественно, риски сохраняются, здесь же очень много украинцев. То есть и в отношении граждан России, в отношении, как мы уже видим, персонала, разумеется", - сказал Оранский.
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Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе
Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
Генконсул: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются

Генконсул Оранский: риски для российского дипперсонала в Марселе сохраняются

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Риски провокаций в отношении российских граждан и дипперсонала в Марселе сохраняются, в городе много украинцев, заявил РИА Новости консул РФ в Марселе Станислав Оранский после нападения на консульство.
"Мы надеемся, что этого не повторится, но это не исключено, естественно, риски сохраняются, здесь же очень много украинцев. То есть и в отношении граждан России, в отношении, как мы уже видим, персонала, разумеется", - сказал Оранский.
Обстановка возле российского консульства в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
12:52
 
РоссияВзрыв на территории российского Генконсульства в МарселеВ мире
 
 
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