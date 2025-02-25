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Франция не стала усиливать безопасность российских госзагранучреждений - РИА Новости, 25.02.2025
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13:00 25.02.2025 (обновлено: 15:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001483444.html
Франция не стала усиливать безопасность российских госзагранучреждений
Франция не стала усиливать безопасность российских госзагранучреждений - РИА Новости, 25.02.2025
Франция не стала усиливать безопасность российских госзагранучреждений
Французские власти не реагируют на просьбы России усилить безопасность российских госзагранучреждений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:00:00+03:00
2025-02-25T15:02:00+03:00
в мире
россия
франция
страсбург
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Французские власти не реагируют на просьбы России усилить безопасность российских госзагранучреждений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. "Этот вопрос стоит уже очень давно, очень давно Россия просит усилить меры безопасности российских загранучреждений во Франции, потому что кроме посольства стационарного поста больше нет нигде: ни в Страсбурге, ни в Марселе, ни в Вильфранш-сюр-Мер… Этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с французами, но нет, этого сделано не было", - сказал Оранский. Он также выразил надежду, что нападение на консульство, которое произошло в понедельник, как-то повлияет на ситуацию и у консульства появится стационарный пост охраны.Генконсул добавил, что в Марселе обеспечение безопасности российского диппредставительства ограничивается патрулированием близлежащей территории полицейскими машинами и легионерами - "где-то раз в час проезжает по периметру вокруг консульства полицейская машина, иногда подъезжают легионеры, которые выходят и делают пеший обход раз в час, а то и в полтора, но этого, конечно, недостаточно"."Так было изначально с момента открытия консульства и ничего не поменялось абсолютно, СВО никак не повлияла абсолютно на них. Единственное, что только перед происшествием накануне - это было в пятницу - я получил звонок от заместителя префекта полиции о том, что они усиливают на эти дни - в воскресенье - понедельник - меры безопасности, то есть курсирование патрулей просто в городе", - заключил Оранский.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
https://ria.ru/20250225/marsel-2001481694.html
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в мире, россия, франция, страсбург, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Страсбург, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Франция не стала усиливать безопасность российских госзагранучреждений

Оранский: Франция не хочет усиливать безопасность российских госзагранучреждений

© РИА НовостиПолицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Французские власти не реагируют на просьбы России усилить безопасность российских госзагранучреждений, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Этот вопрос стоит уже очень давно, очень давно Россия просит усилить меры безопасности российских загранучреждений во Франции, потому что кроме посольства стационарного поста больше нет нигде: ни в Страсбурге, ни в Марселе, ни в Вильфранш-сюр-Мер… Этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с французами, но нет, этого сделано не было", - сказал Оранский.
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Он также выразил надежду, что нападение на консульство, которое произошло в понедельник, как-то повлияет на ситуацию и у консульства появится стационарный пост охраны.
Генконсул добавил, что в Марселе обеспечение безопасности российского диппредставительства ограничивается патрулированием близлежащей территории полицейскими машинами и легионерами - "где-то раз в час проезжает по периметру вокруг консульства полицейская машина, иногда подъезжают легионеры, которые выходят и делают пеший обход раз в час, а то и в полтора, но этого, конечно, недостаточно".
"Так было изначально с момента открытия консульства и ничего не поменялось абсолютно, СВО никак не повлияла абсолютно на них. Единственное, что только перед происшествием накануне - это было в пятницу - я получил звонок от заместителя префекта полиции о том, что они усиливают на эти дни - в воскресенье - понедельник - меры безопасности, то есть курсирование патрулей просто в городе", - заключил Оранский.
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В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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