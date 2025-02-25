https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
Первая экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства (СВУ), брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, содержали алюминиевую кислоту,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:52:00+03:00
2025-02-25T12:52:00+03:00
2025-02-25T13:08:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Первая экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства (СВУ), брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, содержали алюминиевую кислоту, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Предварительно специалисты полицейской службы, которая изымала это взрывное устройство, сказали, что это алюминиевая кислота. Это самодельное взрывное устройство, оно было в пластиковых бутылках из-под кока-колы, две взорвались, и одна у нас целая лежала, не взорвавшаяся", - сказал он.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001481694.html
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
2025-02-25T12:52
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РИА Новости
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
Брошенные на территорию дипмиссии РФ в Марселе СВУ содержали алюминиевую кислоту