https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе

Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025

Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе

Первая экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства (СВУ), брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, содержали алюминиевую кислоту,... РИА Новости, 25.02.2025

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россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Первая экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства (СВУ), брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, содержали алюминиевую кислоту, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Предварительно специалисты полицейской службы, которая изымала это взрывное устройство, сказали, что это алюминиевая кислота. Это самодельное взрывное устройство, оно было в пластиковых бутылках из-под кока-колы, две взорвались, и одна у нас целая лежала, не взорвавшаяся", - сказал он.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001481694.html

россия

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Обстановка возле российского консульства в Марселе В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв 2025-02-25T12:52 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире