https://ria.ru/20250225/marsel-2001481694.html

Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе

Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025

Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе

Камера консульства РФ в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:49:00+03:00

2025-02-25T12:49:00+03:00

2025-02-25T13:38:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Камера консульства РФ в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Нападавшие были в масках, с замотанными лицами, и только потом, после совершения этого нападения, тот, который бросал бутылки с зажигательной смесью, вернее, это взрывчатое вещество было, он снял маску, уже когда уходил, и случайно попал на нашу камеру - и было чётко видно его лицо. Мы передали полиции все эти видеоматериалы. Таким образом, (его личность - ред.) реально было установить", - сказал Оранский.Он отметил, что предстоит установить гражданство нападавших."По крайне мере, того, которого мы видели на камерах наблюдения, - у него европейского типа лицо, возможно, украинец, возможно, француз, так сложно сказать", - добавил Оранский.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире