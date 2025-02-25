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Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025
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12:49 25.02.2025 (обновлено: 13:38 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001481694.html
Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе
Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе - РИА Новости, 25.02.2025
Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе
Камера консульства РФ в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:49:00+03:00
2025-02-25T13:38:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Камера консульства РФ в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Нападавшие были в масках, с замотанными лицами, и только потом, после совершения этого нападения, тот, который бросал бутылки с зажигательной смесью, вернее, это взрывчатое вещество было, он снял маску, уже когда уходил, и случайно попал на нашу камеру - и было чётко видно его лицо. Мы передали полиции все эти видеоматериалы. Таким образом, (его личность - ред.) реально было установить", - сказал Оранский.Он отметил, что предстоит установить гражданство нападавших."По крайне мере, того, которого мы видели на камерах наблюдения, - у него европейского типа лицо, возможно, украинец, возможно, француз, так сложно сказать", - добавил Оранский.
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
Появились подробности о взрыве у российской дипмиссии в Марселе

Камера российского консульства в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших

© Фото : соцсетиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Камера консульства РФ в Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Нападавшие были в масках, с замотанными лицами, и только потом, после совершения этого нападения, тот, который бросал бутылки с зажигательной смесью, вернее, это взрывчатое вещество было, он снял маску, уже когда уходил, и случайно попал на нашу камеру - и было чётко видно его лицо. Мы передали полиции все эти видеоматериалы. Таким образом, (его личность - ред.) реально было установить", - сказал Оранский.
Он отметил, что предстоит установить гражданство нападавших.
"По крайне мере, того, которого мы видели на камерах наблюдения, - у него европейского типа лицо, возможно, украинец, возможно, француз, так сложно сказать", - добавил Оранский.
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РоссияВзрыв на территории российского Генконсульства в МарселеВ мире
 
 
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