Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62"
Губернатор Малков заявил, что готов занять роль наставника в программе Герои62
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что готов стать наставником для участников кадровой программы для бойцов СВО "Герои62", которым предстоит стажировка в органах власти.
"Подвели итоги отбора первого потока программы "Герои62". Наш Президент подчеркнул, что участники СВО и далее готовы помогать стране на гражданской службе. Рязанская область одной из первых запустила кадровую программу для наших защитников", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в течение двух месяцев участники прошли несколько этапов отбора, встречались с экспертами. Впереди — профессиональная переподготовка.
"Каждый участник, прошедший отбор, получит персонального наставника из команды региона и пройдёт стажировку в органах власти. С удовольствием сам стану наставником. Уверен, все участники найдут дело по душе и принесут пользу родному краю", - подчеркнул Павел Малков.
Он подчеркнул, что образовательная программа организована совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом.
В ближайшее время начнётся отбор на второй поток программы "Герои62", добавил глава региона.
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