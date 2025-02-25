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Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62" - РИА Новости, 25.02.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:26 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/malkov-2001575249.html
Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62"
Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62" - РИА Новости, 25.02.2025
Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62"
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что готов стать наставником для участников кадровой программы для бойцов СВО "Герои62", которым предстоит... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:26:00+03:00
2025-02-25T19:26:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что готов стать наставником для участников кадровой программы для бойцов СВО "Герои62", которым предстоит стажировка в органах власти. "Подвели итоги отбора первого потока программы "Герои62". Наш Президент подчеркнул, что участники СВО и далее готовы помогать стране на гражданской службе. Рязанская область одной из первых запустила кадровую программу для наших защитников", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в течение двух месяцев участники прошли несколько этапов отбора, встречались с экспертами. Впереди — профессиональная переподготовка. "Каждый участник, прошедший отбор, получит персонального наставника из команды региона и пройдёт стажировку в органах власти. С удовольствием сам стану наставником. Уверен, все участники найдут дело по душе и принесут пользу родному краю", - подчеркнул Павел Малков. Он подчеркнул, что образовательная программа организована совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом. В ближайшее время начнётся отбор на второй поток программы "Герои62", добавил глава региона.
https://ria.ru/20250222/rjazan-2001034787.html
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рязанская область, павел малков, сво
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, СВО
Малков заявил, что готов стать наставником участникам программы "Герои62"

Губернатор Малков заявил, что готов занять роль наставника в программе Герои62

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что готов стать наставником для участников кадровой программы для бойцов СВО "Герои62", которым предстоит стажировка в органах власти.
"Подвели итоги отбора первого потока программы "Герои62". Наш Президент подчеркнул, что участники СВО и далее готовы помогать стране на гражданской службе. Рязанская область одной из первых запустила кадровую программу для наших защитников", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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По его словам, в течение двух месяцев участники прошли несколько этапов отбора, встречались с экспертами. Впереди — профессиональная переподготовка.
"Каждый участник, прошедший отбор, получит персонального наставника из команды региона и пройдёт стажировку в органах власти. С удовольствием сам стану наставником. Уверен, все участники найдут дело по душе и принесут пользу родному краю", - подчеркнул Павел Малков.
Он подчеркнул, что образовательная программа организована совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом.
В ближайшее время начнётся отбор на второй поток программы "Герои62", добавил глава региона.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковСВО
 
 
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