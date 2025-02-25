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У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 25.02.2025
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03:32 25.02.2025 (обновлено: 03:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/makron-2001392876.html
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 25.02.2025
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид... РИА Новости, 25.02.2025
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в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид Daily Express."Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7", — говорится в материале.Издание обратило внимание на кадр трансляции мероприятия, на котором французскому президенту предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел Трамп."Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле", — отметил автор публикации.Макрон прибыл в США в понедельник, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.Ранее американские журналисты опубликовали видео, на которых было видно, что Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому. После нескольких попыток водителя посигналить президент Франции вышел из автомобиля и в одиночестве направился внутрь.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001369561.html
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в мире, франция, сша, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, g7
В мире, Франция, США, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, G7
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона

DE: Трамп унизил Макрона во время визита в Белый дом, посадив у края стола

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид Daily Express.
"Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7", — говорится в материале.
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Издание обратило внимание на кадр трансляции мероприятия, на котором французскому президенту предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел Трамп.
"Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле", — отметил автор публикации.
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Ранее американские журналисты опубликовали видео, на которых было видно, что Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому. После нескольких попыток водителя посигналить президент Франции вышел из автомобиля и в одиночестве направился внутрь.
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В миреФранцияСШАУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампG7
 
 
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