https://ria.ru/20250225/makron-2001392876.html
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 25.02.2025
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:32:00+03:00
2025-02-25T03:32:00+03:00
2025-02-25T03:56:00+03:00
в мире
франция
сша
украина
эммануэль макрон
дональд трамп
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001393830_0:0:1574:885_1920x0_80_0_0_def8643df525556caedc0fa166ffb5f9.png
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид Daily Express."Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7", — говорится в материале.Издание обратило внимание на кадр трансляции мероприятия, на котором французскому президенту предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел Трамп."Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле", — отметил автор публикации.Макрон прибыл в США в понедельник, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.Ранее американские журналисты опубликовали видео, на которых было видно, что Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому. После нескольких попыток водителя посигналить президент Франции вышел из автомобиля и в одиночестве направился внутрь.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001369561.html
https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html
франция
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001393830_182:0:1362:885_1920x0_80_0_0_3412d8cc8cdc8c447023d803c1d9b33e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сша, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, g7
В мире, Франция, США, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, G7
У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона
DE: Трамп унизил Макрона во время визита в Белый дом, посадив у края стола