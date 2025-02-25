https://ria.ru/20250225/makron-2001392876.html

У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона

У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 25.02.2025

У края стола: в Британии рассказали, как Трамп унизил Макрона

Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T03:32:00+03:00

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2025-02-25T03:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп серьезно унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, пишет британский таблоид Daily Express."Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7", — говорится в материале.Издание обратило внимание на кадр трансляции мероприятия, на котором французскому президенту предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел Трамп."Сорокасемилетний мужчина, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей: он сидел справа от Трампа, который сам расположился в центре стола в большом, удобном на вид кожаном кресле", — отметил автор публикации.Макрон прибыл в США в понедельник, чтобы попытаться убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. На этой неделе в Вашингтон прилетит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, у которого схожие цели.Ранее американские журналисты опубликовали видео, на которых было видно, что Трамп не вышел поприветствовать французского коллегу, когда его машина подъехала к Белому дому. После нескольких попыток водителя посигналить президент Франции вышел из автомобиля и в одиночестве направился внутрь.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001369561.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001367642.html

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