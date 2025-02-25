В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран
МИД: Лавров обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии, Ливане и Афганистане
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Каспийском регионе, сообщили в российском дипведомстве.
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"В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике. Проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и Тегеран неизменно настроены на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Как уточняет МИД РФ, в ходе переговоров стороны рассмотрели весь комплекс многоплановых российско-иранских связей.
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"При этом был высоко оценен продвинутый характер российско-иранского политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств. Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне", - отметили в МИД России.
"Условлено о продолжении активного российско-иранского диалога по всем внешнеполитическим направлениям, представляющим взаимный интерес", - заключили в дипведомстве.
Лавров встретился с президентом Ирана
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