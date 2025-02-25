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В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран - РИА Новости, 25.02.2025
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22:05 25.02.2025 (обновлено: 22:30 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001594472.html
В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран
В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран - РИА Новости, 25.02.2025
В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане,... РИА Новости, 25.02.2025
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2025-02-25T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Каспийском регионе, сообщили в российском дипведомстве."В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике. Проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и Тегеран неизменно настроены на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Как уточняет МИД РФ, в ходе переговоров стороны рассмотрели весь комплекс многоплановых российско-иранских связей."При этом был высоко оценен продвинутый характер российско-иранского политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств. Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне", - отметили в МИД России."Условлено о продолжении активного российско-иранского диалога по всем внешнеполитическим направлениям, представляющим взаимный интерес", - заключили в дипведомстве.
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иран, россия, сергей лавров, экономика
Иран, Россия, Сергей Лавров, Экономика
В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран

МИД: Лавров обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии, Ливане и Афганистане

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Каспийском регионе, сообщили в российском дипведомстве.
«
"В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике. Проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и Тегеран неизменно настроены на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Как уточняет МИД РФ, в ходе переговоров стороны рассмотрели весь комплекс многоплановых российско-иранских связей.
«
"При этом был высоко оценен продвинутый характер российско-иранского политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств. Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне", - отметили в МИД России.
"Условлено о продолжении активного российско-иранского диалога по всем внешнеполитическим направлениям, представляющим взаимный интерес", - заключили в дипведомстве.
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