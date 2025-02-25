https://ria.ru/20250225/lavrov-2001594472.html

В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран

В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран - РИА Новости, 25.02.2025

В МИД рассказали о визите Лаврова в Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане,... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи обсудил ситуацию в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Каспийском регионе, сообщили в российском дипведомстве."В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике. Проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва и Тегеран неизменно настроены на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Как уточняет МИД РФ, в ходе переговоров стороны рассмотрели весь комплекс многоплановых российско-иранских связей."При этом был высоко оценен продвинутый характер российско-иранского политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств. Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне", - отметили в МИД России."Условлено о продолжении активного российско-иранского диалога по всем внешнеполитическим направлениям, представляющим взаимный интерес", - заключили в дипведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, сергей лавров, экономика