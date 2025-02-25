https://ria.ru/20250225/lavrov-2001587767.html

Лавров прибыл в Катар

Лавров прибыл в Катар - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров прибыл в Катар

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

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катар

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ДОХА, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Перед Дохой Лавров посетил Турцию и Иран, где провел двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе по ситуации в Сирии. Все три страны участвовали в "астанинском формате" и регулярно совместно участвовали во встречах по сирийскому урегулированию. В последний раз Россия, Иран и Турция собирались вместе перед сменой власти в Дамаске - министерская встреча проходила в Катаре в декабре.Катар также является площадкой сразу нескольких процессов: он вместе с Египтом участвует в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Газе, по которой между движением ХАМАС и Израилем 19 января было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас планируется начать второй этап переговоров.Еще один процесс, в котором Катар осуществляет посреднические усилия – это гуманитарный трек, касающийся России и Украины. Доха помогает воссоединению детей со своими семьями.

https://ria.ru/20250225/lavrov-2001555137.html

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html

катар

доха

турция

россия

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катар, в мире, доха, турция, сергей лавров, хамас, россия, украина, израиль