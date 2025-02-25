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Лавров прибыл в Катар - РИА Новости, 25.02.2025
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21:06 25.02.2025 (обновлено: 21:17 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001587767.html
Лавров прибыл в Катар
Лавров прибыл в Катар - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров прибыл в Катар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:06:00+03:00
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катар
в мире
доха
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сергей лавров
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ДОХА, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Перед Дохой Лавров посетил Турцию и Иран, где провел двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе по ситуации в Сирии. Все три страны участвовали в "астанинском формате" и регулярно совместно участвовали во встречах по сирийскому урегулированию. В последний раз Россия, Иран и Турция собирались вместе перед сменой власти в Дамаске - министерская встреча проходила в Катаре в декабре.Катар также является площадкой сразу нескольких процессов: он вместе с Египтом участвует в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Газе, по которой между движением ХАМАС и Израилем 19 января было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас планируется начать второй этап переговоров.Еще один процесс, в котором Катар осуществляет посреднические усилия – это гуманитарный трек, касающийся России и Украины. Доха помогает воссоединению детей со своими семьями.
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001555137.html
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html
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катар, в мире, доха, турция, сергей лавров, хамас, россия, украина, израиль
Катар, В мире, Доха, Турция, Сергей Лавров, ХАМАС, Россия, Украина, Израиль
Лавров прибыл в Катар

Лавров прибыл с визитом в Катар

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Катар, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Перед Дохой Лавров посетил Турцию и Иран, где провел двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе по ситуации в Сирии. Все три страны участвовали в "астанинском формате" и регулярно совместно участвовали во встречах по сирийскому урегулированию. В последний раз Россия, Иран и Турция собирались вместе перед сменой власти в Дамаске - министерская встреча проходила в Катаре в декабре.
Огромный привет от президента Путина: Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Лавров встретился с президентом Ирана
Вчера, 17:41
Катар также является площадкой сразу нескольких процессов: он вместе с Египтом участвует в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Газе, по которой между движением ХАМАС и Израилем 19 января было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сейчас планируется начать второй этап переговоров.
Еще один процесс, в котором Катар осуществляет посреднические усилия – это гуманитарный трек, касающийся России и Украины. Доха помогает воссоединению детей со своими семьями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров встретился с Эрдоганом
24 февраля, 14:34
 
КатарВ миреДохаТурцияСергей ЛавровХАМАСРоссияУкраинаИзраиль
 
 
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