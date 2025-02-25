Лавров обсудил с главой МИД Ирана контакты с США по Украине
Лавров на встрече с Аракчи поделился оценками контактов с США по Украине
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи поделился российскими оценками последних контактов с США по вопросу Украины.
"Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей, которые касаются прежде всего задач надежного обеспечения нашей безопасности и защиты законных прав тех людей, которые были режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота в 2014 году, объявлены террористами... Я поделился нашими оценками последних контактов с американских коллегами, в том числе и по этому вопросу", - сказал он во вторник в ходе пресс-конференции.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.