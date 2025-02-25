https://ria.ru/20250225/lavrov-2001531800.html
Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине
Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине
Голосование в ООН по Украине говорит, что понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса медленно "пробивает себе дорогу", заявил глава МИД... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:13:00+03:00
2025-02-25T16:13:00+03:00
2025-02-25T16:26:00+03:00
украина
оон
в мире
россия
иран
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Голосование в ООН по Украине говорит, что понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса медленно "пробивает себе дорогу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу констатировать, что вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее (ООН - ред.), в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу", - сказал он в ходе визита в Иран.Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной "; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН , в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
украина
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, в мире, россия, иран, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
Украина, ООН, В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине
Лавров: в ООН понимают необходимость устранения первопричин украинского кризиса