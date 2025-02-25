https://ria.ru/20250225/lavrov-2001531800.html

Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине

Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине

Голосование в ООН по Украине говорит, что понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса медленно "пробивает себе дорогу", заявил глава МИД... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:13:00+03:00

2025-02-25T16:13:00+03:00

2025-02-25T16:26:00+03:00

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сергей лавров

генеральная ассамблея оон

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Голосование в ООН по Украине говорит, что понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса медленно "пробивает себе дорогу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу констатировать, что вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее (ООН - ред.), в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу", - сказал он в ходе визита в Иран.Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной "; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН , в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html

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украина, оон, в мире, россия, иран, сергей лавров, генеральная ассамблея оон