https://ria.ru/20250225/lavrov-2001423408.html

Лавров 25 февраля посетит Иран

Лавров 25 февраля посетит Иран - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров 25 февраля посетит Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве."Двадцать пятого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора", - говорится в комментарии на сайте министерства.Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта, указали в МИД РФ."Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html

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Варвара Скокшина

иран, россия, сергей лавров, в мире