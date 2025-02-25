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Лавров 25 февраля посетит Иран - РИА Новости, 25.02.2025
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10:08 25.02.2025 (обновлено: 10:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001423408.html
Лавров 25 февраля посетит Иран
Лавров 25 февраля посетит Иран - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров 25 февраля посетит Иран
Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в... РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве."Двадцать пятого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора", - говорится в комментарии на сайте министерства.Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта, указали в МИД РФ."Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html
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иран, россия, сергей лавров, в мире
Иран, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров 25 февраля посетит Иран

Лавров 25 февраля посетит Иран, где проведет переговоры с главой МИД страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"Двадцать пятого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта, указали в МИД РФ.
"Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - подчеркнули в ведомстве.
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