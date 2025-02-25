https://ria.ru/20250225/kvartira-2001386860.html

Налоговый консультант рассказала про штрафы при продаже квартиры

Налоговый консультант рассказала про штрафы при продаже квартиры - РИА Новости, 25.02.2025

Налоговый консультант рассказала про штрафы при продаже квартиры

Данные о двукратном росте суммы штрафа за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости с 2025 года до 40% от неуплаченной суммы налога неверны, сообщила... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Данные о двукратном росте суммы штрафа за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости с 2025 года до 40% от неуплаченной суммы налога неверны, сообщила агентству "Прайм" ведущий налоговый консультант юридической компании Taxology Альбина Островская."Штраф за неуплату налога предусмотрен в п. 1 ст. 122 НК РФ и по-прежнему составляет 20% от суммы неуплаченного налога. Если действия по неуплате налога были совершены налогоплательщиком умышленно, штраф будет вдвое выше, т.е. 40%. И этот повышенный размер штрафа также введен давно и действует уже много лет", — объяснила она.По словам юриста, с 2025 года увеличились не штрафы, а ставки НФДЛ, используемые при расчете налога с доходов от продажи имущества. Прежде такие доходы облагались по единой ставке – 13% независимо от суммы сделки. Теперь ставка НДФЛ зависит от того, какую сумму облагаемого дохода от продажи недвижимости в целом за год получит гражданин. Если она в пределах 2,4 миллиона рублей, действует прежняя ставка – 13 %. Все, что выше, облагается по ставке 15%.Иными словами, доход от продажи имущества в 2025 году облагается налогом по двухступенчатой шкале ставок, заключила Островская.

https://ria.ru/20250223/vyselenie-2001060039.html

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