https://ria.ru/20250225/kurs-2001427861.html

Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей - РИА Новости, 25.02.2025

Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей

Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:18:00+03:00

2025-02-25T10:18:00+03:00

2025-02-25T11:28:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных торгов. К 10:12 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,59 рубля.В середине февраля курс резко упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В конце прошлой недели американская валюта торговалась ниже 87 рублей. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2000990617.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа