https://ria.ru/20250225/kurs-2001427861.html
Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей
Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей
Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:18:00+03:00
2025-02-25T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных торгов. К 10:12 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,59 рубля.В середине февраля курс резко упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В конце прошлой недели американская валюта торговалась ниже 87 рублей. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей
Курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных торгов.
К 10:12 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,59 рубля.
В середине февраля курс резко упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В конце прошлой недели американская валюта торговалась ниже 87 рублей.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже
летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.