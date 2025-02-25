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Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии - РИА Новости, 25.02.2025
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10:41 25.02.2025 (обновлено: 10:43 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/krym-2001434981.html
Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии
Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии - РИА Новости, 25.02.2025
Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии
Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, грозит вплоть до трех лет лишения свободы по возбужденному против него... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:41:00+03:00
2025-02-25T10:43:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, грозит вплоть до трех лет лишения свободы по возбужденному против него уголовному делу. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает, в зависимости от тяжести и обстоятельств преступления, наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до года, ареста до полугода и лишения свободы на срок до трех лет. Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. В полиции пояснили, что в ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.
https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html
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происшествия, россия, ялта, ирина волк
Происшествия, Россия, Ялта, Ирина Волк
Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии

Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки в Ялте, грозит до 3 лет тюрьмы

Кадр видео, предоставленного РИА Новости
Кадр видео, предоставленного РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Кадр видео, предоставленного РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, грозит вплоть до трех лет лишения свободы по возбужденному против него уголовному делу.
Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. Позже задержанный признался, что именно он сбросил животное с обрыва. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
Санкция статьи предусматривает, в зависимости от тяжести и обстоятельств преступления, наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до года, ареста до полугода и лишения свободы на срок до трех лет.
Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. В полиции пояснили, что в ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.
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