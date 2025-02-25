https://ria.ru/20250225/kreml-2001477648.html

В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине

В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине

Группа "друзей мира" по Украине обсуждает не конкретные планы урегулирования, а видение перспектив для выхода на него, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:34:00+03:00

2025-02-25T12:34:00+03:00

2025-02-25T12:46:00+03:00

в мире

украина

китай

бразилия

дмитрий песков

ван и (политик)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Группа "друзей мира" по Украине обсуждает не конкретные планы урегулирования, а видение перспектив для выхода на него, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "Собственно, ведь до сих пор в рамках этого процесса не обсуждались какие-то конкретные планы, которые предлагались бы для реализации. Там обсуждались видения перспектив выхода на урегулирование. Вот этот процесс продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сняты ли вопросы у России к некоторым аспектам платформы и готова ли Москва с ней взаимодействовать.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975183351.html

украина

китай

бразилия

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в мире, украина, китай, бразилия, дмитрий песков, ван и (политик)