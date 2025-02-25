https://ria.ru/20250225/kreml-2001477648.html
В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине
В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине
Группа "друзей мира" по Украине обсуждает не конкретные планы урегулирования, а видение перспектив для выхода на него, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T12:46:00+03:00
в мире
украина
китай
бразилия
дмитрий песков
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Группа "друзей мира" по Украине обсуждает не конкретные планы урегулирования, а видение перспектив для выхода на него, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "Собственно, ведь до сих пор в рамках этого процесса не обсуждались какие-то конкретные планы, которые предлагались бы для реализации. Там обсуждались видения перспектив выхода на урегулирование. Вот этот процесс продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сняты ли вопросы у России к некоторым аспектам платформы и готова ли Москва с ней взаимодействовать.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975183351.html
украина
китай
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, бразилия, дмитрий песков, ван и (политик)
В мире, Украина, Китай, Бразилия, Дмитрий Песков, Ван И (политик)
В Кремле прокомментировали обсуждения "друзей мира" по Украине
Песков: "друзья мира" по Украине обсуждают видение выхода на урегулирование