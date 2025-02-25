https://ria.ru/20250225/kreml-2001475031.html

Кремль: лидеры России и США проявили волю к восстановлению диалога

Кремль: лидеры России и США проявили волю к восстановлению диалога - РИА Новости, 25.02.2025

Кремль: лидеры России и США проявили волю к восстановлению диалога

Лидеры России и США проявили политическую волю к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации, заявил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:25:00+03:00

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москва

сша

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидеры России и США проявили политическую волю к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. Эти меры по нормализации диалога, в первую очередь - это нормализация работы наших дипломатических ведомств на взаимной основе, как раз и будет обсуждаться вот на тех самых переговорах на экспертном уровне, о котором мы с вами говорили только что", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html

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москва, сша, дмитрий песков, политика