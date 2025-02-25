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Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране - РИА Новости, 25.02.2025
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17:24 25.02.2025 (обновлено: 18:55 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/kredit-2001551806.html
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране - РИА Новости, 25.02.2025
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране
Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", РИА Новости, 25.02.2025
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки. "Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html
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иран, санкт-петербург, мумбаи, сергей лавров, аббас аракчи, алексей дедов, россия, в мире
Иран, Санкт-Петербург, Мумбаи, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Алексей Дедов, Россия, В мире
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране

Лавров: РФ выделит кредит на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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"Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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ИранСанкт-ПетербургМумбаиСергей ЛавровАббас АракчиАлексей ДедовРоссияВ мире
 
 
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