https://ria.ru/20250225/kredit-2001551806.html

Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране

Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране - РИА Новости, 25.02.2025

Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране

Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:24:00+03:00

2025-02-25T17:24:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки. "Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html

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иран, санкт-петербург, мумбаи, сергей лавров, аббас аракчи, алексей дедов, россия, в мире