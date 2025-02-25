https://ria.ru/20250225/koshka-2001586786.html
Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму
Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму - РИА Новости, 25.02.2025
Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму
Добровольцы, которые организовали поиски сброшенной с балкона замка "Ласточкино гнездо" кошки Муси, рассказали РИА Новости, как искали и нашли ее, назвав это... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:57:00+03:00
2025-02-25T20:57:00+03:00
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ирина волк
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Добровольцы, которые организовали поиски сброшенной с балкона замка "Ласточкино гнездо" кошки Муси, рассказали РИА Новости, как искали и нашли ее, назвав это спасение чудом. Кошку, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка, спасли и подняли со скал сотрудники ялтинского отряда "КрымСпас", сообщили ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. "Сегодня первый день, когда перестало штормить. Мы выехали на место: ребята-рыбаки согласились помочь — на моторной лодке, я, еще парень — оператор канала "Ялта 24". Мы подплыли к скале под замком "Ласточкино гнездо" и услышали, как она мяукнула. Я начала звать ее: "Кис-кис!" И она ответила — стала мяукать. Кошка забралась метров на десять вверх, пытались достать ее — парень отважно пытался залезть, но скала отвесная. Вызвали "КрымСпас" (подразделение МЧС республики. — Прим. ред.), чтобы они смогли спуститься к ней сверху. Пока мы поднялись наверх, они уже и приехали — очень быстро", — рассказала доброволец Екатерина из Ялты, одна из организаторов поиска Муси. Поиски с моря организовали добровольцы-участники сообщества в Telegram "Помощь животным Ялты" в первый же день, когда перестало штормить. Спасение кошки женщина назвала чудесным. "Муся упала в воду. И к тому месту, где она смогла выбраться на скалу, она проплыла метров 20! И еще море штормило, ведь сегодня только волнение успокоилось. Мы решили все-таки попытаться ее найти, хотя нам все говорили, в том числе рыбаки, что шансов практически нет. Это чудо, конечно, что в шторм она выжила, что смогла выбраться, что после падения не захлебнулась", — сказала собеседница агентства. Кошка после спасения оказалась в Ялте, в цветочном магазине, где работает Екатерина. Она освоилась, часто пила воду из-за обезвоживания. Сейчас ее перевезли в ветеринарную клинику. Несколько людей уже выразили желание взять животное к себе, чтобы присматривать за ней. По мнению Екатерины, это было бы правильным решением, особенно после того, как неадекватный посетитель дворца-замка так поступил с Мусей. Екатерина поблагодарила всех, кто помог в поиске и спасении кошки. В понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника. Позже мужчина признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными").
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ялта, россия, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
Ялта, Россия, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия
Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму
Добровольцы рассказали о поисках кошки Муси, сброшенной с балкона замка в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Добровольцы, которые организовали поиски сброшенной с балкона замка "Ласточкино гнездо" кошки Муси, рассказали РИА Новости, как искали и нашли ее, назвав это спасение чудом.
Кошку, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка, спасли и подняли со скал сотрудники ялтинского отряда "КрымСпас", сообщили ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках.
"Сегодня первый день, когда перестало штормить. Мы выехали на место: ребята-рыбаки согласились помочь — на моторной лодке, я, еще парень — оператор канала "Ялта 24". Мы подплыли к скале под замком "Ласточкино гнездо" и услышали, как она мяукнула. Я начала звать ее: "Кис-кис!" И она ответила — стала мяукать. Кошка забралась метров на десять вверх, пытались достать ее — парень отважно пытался залезть, но скала отвесная. Вызвали "КрымСпас" (подразделение МЧС
республики. — Прим. ред.), чтобы они смогли спуститься к ней сверху. Пока мы поднялись наверх, они уже и приехали — очень быстро", — рассказала доброволец Екатерина из Ялты
, одна из организаторов поиска Муси.
Поиски с моря организовали добровольцы-участники сообщества в Telegram "Помощь животным Ялты" в первый же день, когда перестало штормить. Спасение кошки женщина назвала чудесным.
"Муся упала в воду. И к тому месту, где она смогла выбраться на скалу, она проплыла метров 20! И еще море штормило, ведь сегодня только волнение успокоилось. Мы решили все-таки попытаться ее найти, хотя нам все говорили, в том числе рыбаки, что шансов практически нет. Это чудо, конечно, что в шторм она выжила, что смогла выбраться, что после падения не захлебнулась", — сказала собеседница агентства.
Кошка после спасения оказалась в Ялте, в цветочном магазине, где работает Екатерина. Она освоилась, часто пила воду из-за обезвоживания. Сейчас ее перевезли в ветеринарную клинику.
Несколько людей уже выразили желание взять животное к себе, чтобы присматривать за ней. По мнению Екатерины, это было бы правильным решением, особенно после того, как неадекватный посетитель дворца-замка так поступил с Мусей. Екатерина поблагодарила всех, кто помог в поиске и спасении кошки.
В понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника. Позже мужчина признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России
("Жестокое обращение с животными").