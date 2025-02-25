https://ria.ru/20250225/koshka-2001586786.html

Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму

Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму - РИА Новости, 25.02.2025

Добровольцы рассказали, как искали кошку, сброшенную с замка в Крыму

Добровольцы, которые организовали поиски сброшенной с балкона замка "Ласточкино гнездо" кошки Муси, рассказали РИА Новости, как искали и нашли ее, назвав это... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:57:00+03:00

2025-02-25T20:57:00+03:00

2025-02-25T21:33:00+03:00

ялта

россия

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001540223_0:482:576:806_1920x0_80_0_0_f2a117e19c6c19aae9eb992b002e7e69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Добровольцы, которые организовали поиски сброшенной с балкона замка "Ласточкино гнездо" кошки Муси, рассказали РИА Новости, как искали и нашли ее, назвав это спасение чудом. Кошку, которую 23 февраля посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка, спасли и подняли со скал сотрудники ялтинского отряда "КрымСпас", сообщили ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. "Сегодня первый день, когда перестало штормить. Мы выехали на место: ребята-рыбаки согласились помочь — на моторной лодке, я, еще парень — оператор канала "Ялта 24". Мы подплыли к скале под замком "Ласточкино гнездо" и услышали, как она мяукнула. Я начала звать ее: "Кис-кис!" И она ответила — стала мяукать. Кошка забралась метров на десять вверх, пытались достать ее — парень отважно пытался залезть, но скала отвесная. Вызвали "КрымСпас" (подразделение МЧС республики. — Прим. ред.), чтобы они смогли спуститься к ней сверху. Пока мы поднялись наверх, они уже и приехали — очень быстро", — рассказала доброволец Екатерина из Ялты, одна из организаторов поиска Муси. Поиски с моря организовали добровольцы-участники сообщества в Telegram "Помощь животным Ялты" в первый же день, когда перестало штормить. Спасение кошки женщина назвала чудесным. "Муся упала в воду. И к тому месту, где она смогла выбраться на скалу, она проплыла метров 20! И еще море штормило, ведь сегодня только волнение успокоилось. Мы решили все-таки попытаться ее найти, хотя нам все говорили, в том числе рыбаки, что шансов практически нет. Это чудо, конечно, что в шторм она выжила, что смогла выбраться, что после падения не захлебнулась", — сказала собеседница агентства. Кошка после спасения оказалась в Ялте, в цветочном магазине, где работает Екатерина. Она освоилась, часто пила воду из-за обезвоживания. Сейчас ее перевезли в ветеринарную клинику. Несколько людей уже выразили желание взять животное к себе, чтобы присматривать за ней. По мнению Екатерины, это было бы правильным решением, особенно после того, как неадекватный посетитель дворца-замка так поступил с Мусей. Екатерина поблагодарила всех, кто помог в поиске и спасении кошки. В понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника. Позже мужчина признался, что именно он сбросил животное с обрыва, объяснив свой поступок тем, что она вырывалась из рук. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными").

https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html

https://ria.ru/20250225/koshka-2001552349.html

https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html

ялта

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ялта, россия, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия