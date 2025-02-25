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Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости, 25.02.2025
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16:41 25.02.2025 (обновлено: 17:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html
Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"
Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости, 25.02.2025
Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"
Кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, подняли со скал, сообщил ялтинский аварийно-спасательный отряд... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:41:00+03:00
2025-02-25T17:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, подняли со скал, сообщил ялтинский аварийно-спасательный отряд "КрымСпас" в соцсети "ВКонтакте".На видео, опубликованном отрядом, спасатель взбирается на площадку у замка с кошкой в специальном мешке, после чего ее передают волонтерам.&quot;Кошку спасатели &quot;Крым-Спаса&quot; подняли наверх, она спасена&quot;, — пишут волонтеры в соцсетях.Ветеринар, осмотревший Мусю, не обнаружил у нее видимых повреждений. На несколько дней кошку поместят в стационар для обследования.В воскресенье, 23 февраля, один из посетителей "Ласточкиного гнезда" сбросил кошку с 40-метровой высоты. Вскоре его задержали в Джанкое. Мужчина сознался, что это именно он совершил такой жестокий поступок, объяснив его тем, что кошка вырывалась из рук. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Сегодня днем стало известно, что кошка жива. Волонтеры, осматривавшие подножье замка на лодке, обнаружили ее в скалах. Достать кошку с воды оказалось невозможно, на помощь выехали спасатели.
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Спасение кошки Муси
Кадры спасения кошки Муси ласточкино гнездо
2025-02-25T16:41
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Выжившая кошка после падения в Ласточкином гнезде
Кошка Муся, чудом выжившая, пытается добраться до людей, чтобы спастись. Кошку обнаружили среди камней под Ласточкином гнездом. Сейчас идёт операция по спасению животного. Получила кошка травмы от падения, пока не известно.
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россия, республика крым, происшествия, видео
Хорошие новости, Россия, Республика Крым, Происшествия
Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, подняли со скал, сообщил ялтинский аварийно-спасательный отряд "КрымСпас" в соцсети "ВКонтакте".
2025-02-25T16:41
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Кошку Мусю спасли со скал у "Ласточкиного гнезда"

Кошку Мусю спасли и подняли со скал у "Ласточкиного гнезда" в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Кошку Мусю, выжившую после падения со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, подняли со скал, сообщил ялтинский аварийно-спасательный отряд "КрымСпас" в соцсети "ВКонтакте".
На видео, опубликованном отрядом, спасатель взбирается на площадку у замка с кошкой в специальном мешке, после чего ее передают волонтерам.
«

"Кошку спасатели "Крым-Спаса" подняли наверх, она спасена", — пишут волонтеры в соцсетях.

Ветеринар, осмотревший Мусю, не обнаружил у нее видимых повреждений. На несколько дней кошку поместят в стационар для обследования.
В воскресенье, 23 февраля, один из посетителей "Ласточкиного гнезда" сбросил кошку с 40-метровой высоты. Вскоре его задержали в Джанкое. Мужчина сознался, что это именно он совершил такой жестокий поступок, объяснив его тем, что кошка вырывалась из рук. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Сегодня днем стало известно, что кошка жива. Волонтеры, осматривавшие подножье замка на лодке, обнаружили ее в скалах. Достать кошку с воды оказалось невозможно, на помощь выехали спасатели.
 
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