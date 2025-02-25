США не признали новый коронавирус угрозой здоровью людей
ABC: США не признали новый коронавирус у летучих мышей угрозой здоровью людей
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США не признают новый коронавирус, обнаруженный в Китае у летучих мышей, угрозой здоровью населения, сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава США (CDC).
Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку. Ученые впервые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге, вирус относится к подроду мербековирусов, как, например, и вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). По данным ученых, выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом (ACE2), тем же рецептором, который используется вирусом Sars-CoV-2, вызывающим COVID-19.
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"CDC известно о публикации о новом коронавирусе летучих мышей, но нет никаких оснований полагать, что в настоящее время он представляет опасность для общественного здравоохранения", - цитирует комментарий службы телеканал ABC.
В комментарии CDC также подчеркнул, что вирус, хотя и способен использовать человеческие белки для проникновения в клетки в лабораторных условиях, еще не сделал этого в естественных условиях.
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"Упомянутая публикация (китайских ученых - ред.) демонстрирует, что вирус летучих мышей может использовать человеческий белок для проникновения в клетки в лаборатории, но они (ученые - ред.) не обнаружили инфекций у людей", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщила, что риск передачи от животных к человеку нового коронавируса, обнаруженного в Китае у летучих мышей, остается низким.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.