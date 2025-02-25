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Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
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00:55 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/klishas-2001387820.html
Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского
Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя провалившееся на голосовании постановление украинского парламента о продолжении полномочий... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:55:00+03:00
2025-02-25T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя провалившееся на голосовании постановление украинского парламента о продолжении полномочий Владимира Зеленского, заявил, что тот лишился доверия высшего представительного органа Украины. В понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. "Вся эта ситуация в очередной раз указывает на очевидную конституционную и политическую несостоятельность Владимира Зеленского, которому, по сути, отказано в доверии со стороны высшего представительного органа государства, не говоря уже о чрезвычайно низкой народной поддержке. Примечательно, что провал легитимности довелось лицезреть напрямую его европейским спонсорам", - написал Клишас в Telegram-канале. Клишас добавил, что, учитывая "оголтелую русофобию и миллиарды потраченных на Украину денег" западных спонсоров Киева, даже подобный "весьма показательный результат вряд ли заставит их взглянуть правде в глаза". Он отметил, что принятие постановления не имеет какой-либо конституционной значимости и, по всей видимости, оно было призвано создать "хоть какую-то видимость легитимности мандата Владимира Зеленского". Кроме того, учитывая приглашение на заседание парламента представителей еврокомиссии, в планах было устроить "политическое шоу для европейских спонсоров" и реабилитироваться в глазах общественности после критики президента США Дональда Трампа, но "самопровозглашенная" легитимность "дала трещину" и продемонстрировала настоящее положение вещей. Сенатор подчеркнул, что Зеленский - нелегитимный глава государства с точки зрения украинской конституции, добавив, что об этом неоднократно заявлялось со стороны России, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. Клишас отметил, что текст конституции Украины указывает на недопустимость продления полномочий лица, замещающего должность главы государства, даже в период введенного военного положения. В то же время, в данном случае такая возможность предусматривается только в отношении полномочий парламента. "И никакие ссылки на действующее законодательство и уж тем более принятие сомнительных по своему характеру постановлений Верховной Рады сложившуюся ситуацию никак изменить не могут. Что здесь действительно необходимо, так это проведение выборов главы государства. Призывы к чему начинают звучать все громче, и теперь не только со стороны нашей страны", - подытожил Клишас. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей клишас, дональд трамп, верховная рада украины, совет федерации рф
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Совет Федерации РФ
Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского

Клишас: Зеленскому отказал в доверии высший представительный орган Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя провалившееся на голосовании постановление украинского парламента о продолжении полномочий Владимира Зеленского, заявил, что тот лишился доверия высшего представительного органа Украины.
В понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании.
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"Вся эта ситуация в очередной раз указывает на очевидную конституционную и политическую несостоятельность Владимира Зеленского, которому, по сути, отказано в доверии со стороны высшего представительного органа государства, не говоря уже о чрезвычайно низкой народной поддержке. Примечательно, что провал легитимности довелось лицезреть напрямую его европейским спонсорам", - написал Клишас в Telegram-канале.
Клишас добавил, что, учитывая "оголтелую русофобию и миллиарды потраченных на Украину денег" западных спонсоров Киева, даже подобный "весьма показательный результат вряд ли заставит их взглянуть правде в глаза".
Он отметил, что принятие постановления не имеет какой-либо конституционной значимости и, по всей видимости, оно было призвано создать "хоть какую-то видимость легитимности мандата Владимира Зеленского". Кроме того, учитывая приглашение на заседание парламента представителей еврокомиссии, в планах было устроить "политическое шоу для европейских спонсоров" и реабилитироваться в глазах общественности после критики президента США Дональда Трампа, но "самопровозглашенная" легитимность "дала трещину" и продемонстрировала настоящее положение вещей.
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Сенатор подчеркнул, что Зеленский - нелегитимный глава государства с точки зрения украинской конституции, добавив, что об этом неоднократно заявлялось со стороны России, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. Клишас отметил, что текст конституции Украины указывает на недопустимость продления полномочий лица, замещающего должность главы государства, даже в период введенного военного положения. В то же время, в данном случае такая возможность предусматривается только в отношении полномочий парламента.
"И никакие ссылки на действующее законодательство и уж тем более принятие сомнительных по своему характеру постановлений Верховной Рады сложившуюся ситуацию никак изменить не могут. Что здесь действительно необходимо, так это проведение выборов главы государства. Призывы к чему начинают звучать все громче, и теперь не только со стороны нашей страны", - подытожил Клишас.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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