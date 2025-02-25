Клишас оценил провал голосования по продлению полномочий Зеленского
Клишас: Зеленскому отказал в доверии высший представительный орган Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя провалившееся на голосовании постановление украинского парламента о продолжении полномочий Владимира Зеленского, заявил, что тот лишился доверия высшего представительного органа Украины.
В понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании.
"Вся эта ситуация в очередной раз указывает на очевидную конституционную и политическую несостоятельность Владимира Зеленского, которому, по сути, отказано в доверии со стороны высшего представительного органа государства, не говоря уже о чрезвычайно низкой народной поддержке. Примечательно, что провал легитимности довелось лицезреть напрямую его европейским спонсорам", - написал Клишас в Telegram-канале.
Он отметил, что принятие постановления не имеет какой-либо конституционной значимости и, по всей видимости, оно было призвано создать "хоть какую-то видимость легитимности мандата Владимира Зеленского". Кроме того, учитывая приглашение на заседание парламента представителей еврокомиссии, в планах было устроить "политическое шоу для европейских спонсоров" и реабилитироваться в глазах общественности после критики президента США Дональда Трампа, но "самопровозглашенная" легитимность "дала трещину" и продемонстрировала настоящее положение вещей.
Сенатор подчеркнул, что Зеленский - нелегитимный глава государства с точки зрения украинской конституции, добавив, что об этом неоднократно заявлялось со стороны России, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. Клишас отметил, что текст конституции Украины указывает на недопустимость продления полномочий лица, замещающего должность главы государства, даже в период введенного военного положения. В то же время, в данном случае такая возможность предусматривается только в отношении полномочий парламента.
"И никакие ссылки на действующее законодательство и уж тем более принятие сомнительных по своему характеру постановлений Верховной Рады сложившуюся ситуацию никак изменить не могут. Что здесь действительно необходимо, так это проведение выборов главы государства. Призывы к чему начинают звучать все громче, и теперь не только со стороны нашей страны", - подытожил Клишас.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.