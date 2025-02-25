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В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/kirovograd-2001600608.html
В Кировограде прогремел взрыв
В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
В Кировограде прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:17:00+03:00
2025-02-25T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". "В Кропивницком взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области воздушная тревога была объявлена в 21.26 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html
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россия, украина, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".
"В Кропивницком взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области
Вчера, 20:08
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области воздушная тревога была объявлена в 21.26 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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