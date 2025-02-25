https://ria.ru/20250225/kirovograd-2001600608.html

В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025

В Кировограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". "В Кропивницком взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области воздушная тревога была объявлена в 21.26 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html

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