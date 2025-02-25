https://ria.ru/20250225/kiev-2001601687.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 23.18 мск. В Сумской области тревога была объявлена в 20.07 мск, в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 20.15 мск, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области - в 20.30, в Днепропетровской - в 20.43, в Полтавской - в 20.45, в Черниговской - в 20.47, в Харьковской - в 22.01, в Черкасской - в 22.12, в Кировоградской - в 21.26.В Киевской области тревога была объявлена в 22.38 мск.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250225/kirovograd-2001600608.html

https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001582921.html

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