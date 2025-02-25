https://ria.ru/20250225/khimki-2001560680.html

Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году

Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2025

Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году

Комплексное благоустройство 22 дворовых территорий проведут в Химках в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:12:00+03:00

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2025-02-25T18:12:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комплексное благоустройство 22 дворовых территорий проведут в Химках в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Сообщается, что ремонтные работы проведут во всех микрорайонах города. Специалисты Объединенного городского хозяйства заменят дорожное покрытие, отремонтируют пешеходные коммуникации, нанесут новую парковочную разметку. Во дворах установят системы видеонаблюдения и проведут озеленение территории. План работ формировался на основании пожеланий и обращений жителей. Кроме того, в городе модернизируют 18 детских площадок. Во дворах появятся новые информационные стенды, системы наружного освещения, игровые комплексы и малые архитектурные формы. Сотрудники отдела городского хозяйства оборудуют систему видеонаблюдения и пешеходные коммуникации к площадкам. Новые игровые комплексы будут рассчитаны на детей разных возрастов. В 2024 году в Химках провели комплексное благоустройство 19 дворов. Специалисты отремонтировали 73 тысячи квадратных метров дворовых проездов. Новые игровые площадки установили по 32 адресам.

https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)