https://ria.ru/20250225/kennedi-2001399149.html

СМИ: защищавший Кеннеди агент Секретной службы США умер в возрасте 93 лет

СМИ: защищавший Кеннеди агент Секретной службы США умер в возрасте 93 лет - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: защищавший Кеннеди агент Секретной службы США умер в возрасте 93 лет

Агент американской Секретной службы, охранявший 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в день его убийства и пытавшийся заслонить собой его жену Жаклин,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:30:00+03:00

2025-02-25T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Агент американской Секретной службы, охранявший 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в день его убийства и пытавшийся заслонить собой его жену Жаклин, скончался у себя дома в возрасте 93 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. "Клинт Хилл, агент Секретной службы, побежавший под пулями, чтобы заслонить президента Джона Ф. Кеннеди и первую леди 22 ноября 1963 года в Далласе, скончался в пятницу (21 февраля - ред.). Ему было 93 года", - сообщает телеканал. По данным CNN, в день убийства президента Кеннеди объектом охраны Хилла была супруга американского лидера Жаклин. Перед покушением агент находился в машине, следовавшей сразу за президентской. Когда раздались выстрелы, Хилл выскочил из нее и запрыгнул на машину четы Кеннеди, прикрывая первую леди и раненого президента. Он не успел его спасти. Как сообщает телеканал, впоследствии агент Секретной службы сожалел, что не смог вовремя добраться до машины Кеннеди и заслонить его. Хилл так и не смог оправиться от шока из-за убийства американского лидера и в 43 года ушел в отставку. По заявлению семьи покойного, у него остались жена, сыновья и внуки. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году, но сначала президент Дональд Трамп, а затем его преемник на этом посту Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Вернувшись в Белый Дом, Трамп в конце января подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он был президентом США менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

https://ria.ru/20250211/kennedi-1998521258.html

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в мире, сша, даллас, техас, дональд трамп, джо байден