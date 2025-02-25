https://ria.ru/20250225/kchr-2001573916.html

Ректора вуза в КЧР заподозрили в изготовлении подложных документов

Ректора вуза в КЧР заподозрили в изготовлении подложных документов - РИА Новости, 25.02.2025

Ректора вуза в КЧР заподозрили в изготовлении подложных документов

Ректор университета в Карачаево-Черкесии подозревается в изготовлении подложных документов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:14:00+03:00

2025-02-25T19:14:00+03:00

2025-02-25T19:14:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Ректор университета в Карачаево-Черкесии подозревается в изготовлении подложных документов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По данным следствия, с 2021 по 2022 годы ректор с целью увеличения дохода учебного заведения организовал изготовление подложных документов о прохождении обучения для 164 иностранных граждан, срок пребывания которых в России истек, а документы послужили основанием для выдачи учебных виз. Фактически "студенты" в университете не обучались. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении ректора регионального университета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении. По уголовному делу проведены обыски, допрошены преподавательский состав университета, а также изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

https://ria.ru/20250210/voronezh-1998495605.html

https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр)