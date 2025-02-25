Ректора вуза в КЧР заподозрили в изготовлении подложных документов
В КЧР ректора вуза подозревают в изготовлении липовых документов для иностранцев
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Ректор университета в Карачаево-Черкесии подозревается в изготовлении подложных документов для иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По данным следствия, с 2021 по 2022 годы ректор с целью увеличения дохода учебного заведения организовал изготовление подложных документов о прохождении обучения для 164 иностранных граждан, срок пребывания которых в России истек, а документы послужили основанием для выдачи учебных виз. Фактически "студенты" в университете не обучались.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении ректора регионального университета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проведены обыски, допрошены преподавательский состав университета, а также изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
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