Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии
Посол Яковенко: зеленая повестка оказалась абсолютно провальной для Германии
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗаместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко
Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко на открытии выставки "Восстановление Европы".
Медиагруппа "Россия сегодня" представила в РАНХиГС фотовыставку "Восстановление Европы" в рамках реализации проекта "Освобождение. Путь к победе" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она посвящена восстановлению стран Европы силами советского народа.
Яковенко отметил, что подобные выставки особенно важны в переломный и кризисный для Европы момент, чтобы сохранить историческую память.
"Конечно, очень важно переосмыслить нашу историю и самое главное не забывать о том, сколько русские люди, сколько Россия, сколько Советский Союз сделал в то время для европейских стран. Вы увидите (на фотовыставке), как восстанавливаются города... И читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, в академии, потому что это самая правильная история сегодня на европейском континенте", - добавил Яковенко.
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