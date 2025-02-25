https://ria.ru/20250225/jakovenko-2001483768.html

Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии

Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии - РИА Новости, 25.02.2025

Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии

Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:01:00+03:00

2025-02-25T13:01:00+03:00

2025-02-25T13:01:00+03:00

европа

германия

россия

александр яковенко

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко на открытии выставки "Восстановление Европы". "Если вы возьмете, например, Германию, вы поймете, что зеленая повестка дня оказалась абсолютно провальной, и то, что мы сегодня видим с точки зрения экономического развития этих стран, все это привело к глубокому кризису", - сказал Яковенко. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в РАНХиГС фотовыставку "Восстановление Европы" в рамках реализации проекта "Освобождение. Путь к победе" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она посвящена восстановлению стран Европы силами советского народа. Яковенко отметил, что подобные выставки особенно важны в переломный и кризисный для Европы момент, чтобы сохранить историческую память. "Конечно, очень важно переосмыслить нашу историю и самое главное не забывать о том, сколько русские люди, сколько Россия, сколько Советский Союз сделал в то время для европейских стран. Вы увидите (на фотовыставке), как восстанавливаются города... И читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, в академии, потому что это самая правильная история сегодня на европейском континенте", - добавил Яковенко.

https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html

европа

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европа, германия, россия, александр яковенко, президентский фонд культурных инициатив