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Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии - РИА Новости, 25.02.2025
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13:01 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/jakovenko-2001483768.html
Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии
Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии - РИА Новости, 25.02.2025
Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии
Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:01:00+03:00
2025-02-25T13:01:00+03:00
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германия
россия
александр яковенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко на открытии выставки "Восстановление Европы". "Если вы возьмете, например, Германию, вы поймете, что зеленая повестка дня оказалась абсолютно провальной, и то, что мы сегодня видим с точки зрения экономического развития этих стран, все это привело к глубокому кризису", - сказал Яковенко. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в РАНХиГС фотовыставку "Восстановление Европы" в рамках реализации проекта "Освобождение. Путь к победе" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она посвящена восстановлению стран Европы силами советского народа. Яковенко отметил, что подобные выставки особенно важны в переломный и кризисный для Европы момент, чтобы сохранить историческую память. "Конечно, очень важно переосмыслить нашу историю и самое главное не забывать о том, сколько русские люди, сколько Россия, сколько Советский Союз сделал в то время для европейских стран. Вы увидите (на фотовыставке), как восстанавливаются города... И читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, в академии, потому что это самая правильная история сегодня на европейском континенте", - добавил Яковенко.
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европа, германия, россия, александр яковенко, президентский фонд культурных инициатив
Европа, Германия, Россия, Александр Яковенко, Президентский фонд культурных инициатив
Яковенко рассказал о провале зеленой повестки в Германии

Посол Яковенко: зеленая повестка оказалась абсолютно провальной для Германии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗаместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко
Заместитель гендиректора медиагруппы Россия сегодня, член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зеленая повестка оказалась провальной для Германии, сейчас страны Европы находятся на перепутье, сказал заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко на открытии выставки "Восстановление Европы".
"Если вы возьмете, например, Германию, вы поймете, что зеленая повестка дня оказалась абсолютно провальной, и то, что мы сегодня видим с точки зрения экономического развития этих стран, все это привело к глубокому кризису", - сказал Яковенко.
Медиагруппа "Россия сегодня" представила в РАНХиГС фотовыставку "Восстановление Европы" в рамках реализации проекта "Освобождение. Путь к победе" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она посвящена восстановлению стран Европы силами советского народа.
Яковенко отметил, что подобные выставки особенно важны в переломный и кризисный для Европы момент, чтобы сохранить историческую память.
"Конечно, очень важно переосмыслить нашу историю и самое главное не забывать о том, сколько русские люди, сколько Россия, сколько Советский Союз сделал в то время для европейских стран. Вы увидите (на фотовыставке), как восстанавливаются города... И читать надо ту историю, которую вам преподают здесь, в академии, потому что это самая правильная история сегодня на европейском континенте", - добавил Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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ЕвропаГерманияРоссияАлександр ЯковенкоПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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