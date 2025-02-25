https://ria.ru/20250225/izhevsk-2001529607.html
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток - РИА Новости, 25.02.2025
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток
Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:00:00+03:00
2025-02-25T16:00:00+03:00
2025-02-25T16:45:00+03:00
происшествия
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001536060_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_373961bea8123d26b1a80b5330ffd372.jpg
УФА, 25 фев - РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии.По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в Ижевске вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь - Вожой Горьковской железной дороги пригородный поезд столкнулся со снегоходом. Проводится проверка."В результате происшествия пострадало трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1-ю РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает об организации доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте и, переехав снежную насыпь, не заметили приближающийся поезд. В результате происшествия несовершеннолетние получили различные травмы. Один из них скончался", - говорится в релизе ведомства.В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что погиб водитель снегохода.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html
https://ria.ru/20250225/mvd-2001427372.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001536060_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a15feadce8d0ee46141bbce37b21f851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток
В Ижевске при столкновении электрички и снегохода погиб человек, двое пострадали
УФА, 25 фев - РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в Ижевске
вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь - Вожой Горьковской железной дороги пригородный поезд столкнулся со снегоходом. Проводится проверка.
«
"В результате происшествия пострадало трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1-ю РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает об организации доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте и, переехав снежную насыпь, не заметили приближающийся поезд. В результате происшествия несовершеннолетние получили различные травмы. Один из них скончался", - говорится в релизе ведомства.
В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что погиб водитель снегохода.