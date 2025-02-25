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В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток - РИА Новости, 25.02.2025
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16:00 25.02.2025 (обновлено: 16:45 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/izhevsk-2001529607.html
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток - РИА Новости, 25.02.2025
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток
Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:00:00+03:00
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происшествия
ижевск
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии.По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в Ижевске вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь - Вожой Горьковской железной дороги пригородный поезд столкнулся со снегоходом. Проводится проверка."В результате происшествия пострадало трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1-ю РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает об организации доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте и, переехав снежную насыпь, не заметили приближающийся поезд. В результате происшествия несовершеннолетние получили различные травмы. Один из них скончался", - говорится в релизе ведомства.В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что погиб водитель снегохода.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
В Ижевске при столкновении электрички со снегоходом погиб подросток

В Ижевске при столкновении электрички и снегохода погиб человек, двое пострадали

© Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение электрички со снегоходом в Ижевске. 25 февраля 2025
Место происшествия, где произошло столкновение электрички со снегоходом в Ижевске. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение электрички со снегоходом в Ижевске. 25 февраля 2025
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Удмуртии.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в Ижевске вблизи улицы Ракетной на перегоне станций Позимь - Вожой Горьковской железной дороги пригородный поезд столкнулся со снегоходом. Проводится проверка.
«
"В результате происшествия пострадало трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1-ю РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек
15 февраля, 21:50
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщает об организации доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"Молодые люди переезжали пути в запрещенном месте и, переехав снежную насыпь, не заметили приближающийся поезд. В результате происшествия несовершеннолетние получили различные травмы. Один из них скончался", - говорится в релизе ведомства.
В пресс-службе следственного управления журналистам уточнили, что погиб водитель снегохода.
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