Иран усилил оборону рядом с ядерными объектами, пишут СМИ
Telegraph: Иран усилил системы обороны рядом с ключевыми ядерными объектами
© AP Photo / Vahid SalemiВоенная база на севере Тегерана, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Военная база на севере Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Иран, опасаясь возможного нападения со стороны Израиля и США, привел в состояние повышенной готовности системы обороны рядом с ключевыми ядерными и ракетными объектами, речь в том числе идет о развертывании дополнительных систем ПВО, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб, сообщала, что разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Американские военные чиновники отметили, что для атаки Израиля по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего, потребуются военная поддержка и боеприпасы США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что предпочел бы заключить неядерную сделку с Ираном, чем "разбомбить его".
"(Иран) укрепляет оборону вокруг ключевых ядерных и ракетных объектов, включая развертывание дополнительных пусковых установок систем ПВО... Чиновники говорят, что эти меры являются ответом на растущую обеспокоенность возможными совместными военными действиями Израиля и США", - пишет издание.
Один из источников отметил, что иранские власти "ждут атаку каждую ночь" и "всё" приведено в состояние повышенной боеготовности, "даже на тех объектах, о которых никто не знает". Источник добавил, что работа по укреплению ядерных объектов в Иране ведется уже много лет, но за последний год она активизировалась, особенно после того, как Израиль осуществил свою первую атаку. По словам иранского чиновника, в Тегеране опасаются, что США может присоединиться к Израилю и нанести массированный удар по Ирану, "который может поставить под угрозу существование Исламской Республики".
Как отмечает неназванный чиновник, в Иране признают, что развернутые дополнительные системы ПВО могут оказаться неэффективными в случае массированной атаки.
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