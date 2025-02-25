Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:35 25.02.2025 (обновлено: 17:55 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/investitsii-2001524061.html
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион - РИА Новости, 25.02.2025
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:35:00+03:00
2025-02-25T17:55:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001522125_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f5a99472840b3638de789604c5e05279.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба облпарламента. Бабушкина напомнила, что в регионе действует пакет законов, предусматривающих предоставление инвестиционных налоговых вычетов для представителей малого и среднего бизнеса и инвесторов, вкладывающих средства в развитие экономики Свердловской области. Она отметила, что за 2024 год предоставлено вычетов на 25 миллиардов рублей, а за 2025 год планируется сумма в 29 миллиардов рублей. "Это положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса, на увеличение количества самозанятых граждан, на рост инвестиций, привлекаемых на предприятия Среднего Урала. Например, налоговые вычеты, предоставленные за прошлый год, дали экономический эффект более 150 миллиардов рублей привлеченных инвестиций. Это средства, вложенные во внедрение современных технологий на предприятиях, в создание новых производств", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. В Заксобрании напомнили, что в регионе установлены инвестиционные вычеты для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и прочее.
https://ria.ru/20250225/podderzhku-2001523716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001522125_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a64e36d66cc1c74891255430bf8ca3fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион

Бабушкина: инвестиционные налоговые вычеты помогают развитию бизнеса

© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтактеПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтакте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба облпарламента.
Бабушкина напомнила, что в регионе действует пакет законов, предусматривающих предоставление инвестиционных налоговых вычетов для представителей малого и среднего бизнеса и инвесторов, вкладывающих средства в развитие экономики Свердловской области. Она отметила, что за 2024 год предоставлено вычетов на 25 миллиардов рублей, а за 2025 год планируется сумма в 29 миллиардов рублей.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО
Вчера, 15:34
"Это положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса, на увеличение количества самозанятых граждан, на рост инвестиций, привлекаемых на предприятия Среднего Урала. Например, налоговые вычеты, предоставленные за прошлый год, дали экономический эффект более 150 миллиардов рублей привлеченных инвестиций. Это средства, вложенные во внедрение современных технологий на предприятиях, в создание новых производств", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
В Заксобрании напомнили, что в регионе установлены инвестиционные вычеты для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и прочее.
 
Свердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала