https://ria.ru/20250225/investitsii-2001524061.html
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион - РИА Новости, 25.02.2025
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:35:00+03:00
2025-02-25T15:35:00+03:00
2025-02-25T17:55:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба облпарламента. Бабушкина напомнила, что в регионе действует пакет законов, предусматривающих предоставление инвестиционных налоговых вычетов для представителей малого и среднего бизнеса и инвесторов, вкладывающих средства в развитие экономики Свердловской области. Она отметила, что за 2024 год предоставлено вычетов на 25 миллиардов рублей, а за 2025 год планируется сумма в 29 миллиардов рублей. "Это положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса, на увеличение количества самозанятых граждан, на рост инвестиций, привлекаемых на предприятия Среднего Урала. Например, налоговые вычеты, предоставленные за прошлый год, дали экономический эффект более 150 миллиардов рублей привлеченных инвестиций. Это средства, вложенные во внедрение современных технологий на предприятиях, в создание новых производств", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. В Заксобрании напомнили, что в регионе установлены инвестиционные вычеты для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и прочее.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина заявила об эффективности мер по привлечению инвестиций в регион
Бабушкина: инвестиционные налоговые вычеты помогают развитию бизнеса
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об эффективности региональной системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба облпарламента.
Бабушкина напомнила, что в регионе действует пакет законов, предусматривающих предоставление инвестиционных налоговых вычетов для представителей малого и среднего бизнеса и инвесторов, вкладывающих средства в развитие экономики Свердловской области. Она отметила, что за 2024 год предоставлено вычетов на 25 миллиардов рублей, а за 2025 год планируется сумма в 29 миллиардов рублей.
"Это положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса, на увеличение количества самозанятых граждан, на рост инвестиций, привлекаемых на предприятия Среднего Урала. Например, налоговые вычеты, предоставленные за прошлый год, дали экономический эффект более 150 миллиардов рублей привлеченных инвестиций. Это средства, вложенные во внедрение современных технологий на предприятиях, в создание новых производств", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
В Заксобрании напомнили, что в регионе установлены инвестиционные вычеты для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и прочее.