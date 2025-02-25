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Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения" - РИА Новости, 25.02.2025
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21:15 25.02.2025 (обновлено: 22:48 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/intervidenie-2001588664.html
Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"
Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения" - РИА Новости, 25.02.2025
Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"
Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:15:00+03:00
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россия
москва
московская область (подмосковье)
ольга любимова
константин эрнст
михаил швыдкой
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Владимир Путин в начале февраля подписал указ о проведении в столице и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году &lt;...&gt; и утвердить его состав", — говорится в распоряжении.Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета, согласно документу, займется МИД России.В состав оргкомитета также вошли глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, представители некоторых министерств и организаций.Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса и представителям СМИ без взимания сборов. Как сообщил РИА Новости Швыдкой, участие уже подтвердили более 20 стран.
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), ольга любимова, константин эрнст, михаил швыдкой, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), интервидение
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ольга Любимова, Константин Эрнст, Михаил Швыдкой, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ИнтерВидение
Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"

Правительство утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение" в 2025 году

© Fotolia / anshar73Дом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Fotolia / anshar73
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Путин в начале февраля подписал указ о проведении в столице и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году <...> и утвердить его состав", — говорится в распоряжении.
Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета, согласно документу, займется МИД России.
В состав оргкомитета также вошли глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, представители некоторых министерств и организаций.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса и представителям СМИ без взимания сборов.
Как сообщил РИА Новости Швыдкой, участие уже подтвердили более 20 стран.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Ольга ЛюбимоваКонстантин ЭрнстМихаил ШвыдкойФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ИнтерВидение
 
 
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