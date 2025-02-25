https://ria.ru/20250225/intervidenie-2001588664.html

Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"

Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения" - РИА Новости, 25.02.2025

Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"

Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:15:00+03:00

2025-02-25T21:15:00+03:00

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россия

москва

московская область (подмосковье)

ольга любимова

константин эрнст

михаил швыдкой

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение", в его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Владимир Путин в начале февраля подписал указ о проведении в столице и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году <...> и утвердить его состав", — говорится в распоряжении.Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета, согласно документу, займется МИД России.В состав оргкомитета также вошли глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, представители некоторых министерств и организаций.Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил внешнеполитическому ведомству обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса и представителям СМИ без взимания сборов. Как сообщил РИА Новости Швыдкой, участие уже подтвердили более 20 стран.

https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), ольга любимова, константин эрнст, михаил швыдкой, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), интервидение