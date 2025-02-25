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ГУМ-Каток будет работать до 9 марта - РИА Новости, 25.02.2025
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16:56 25.02.2025 (обновлено: 16:57 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gum-katok-2001544693.html
ГУМ-Каток будет работать до 9 марта
ГУМ-Каток будет работать до 9 марта - РИА Новости, 25.02.2025
ГУМ-Каток будет работать до 9 марта
ГУМ-Каток завершит свой 19-й сезон 9 марта, сообщает пресс-служба ГУМа. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:56:00+03:00
2025-02-25T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ГУМ-Каток завершит свой 19-й сезон 9 марта, сообщает пресс-служба ГУМа. "В этом году ГУМ-Каток работает дольше обычного, а значит у всех желающих есть прекрасная возможность отметить 8 марта на льду. Скользить по идеальному льду прямо на Красной площади, с видами на фасад ГУМа, башни Кремля и величественный собор Василия Блаженного – незабываемое ощущение и днем, и вечером! В будние дни первые четыре сеанса на ГУМ-Катке – бесплатные", - отметили в пресс-службе. Кроме того, на катке можно успеть научиться забивать шайбу в ворота на мастер-классах по хоккею, которые проводятся совместно с Федерацией хоккея России по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная Машина". В субботние дни 1 и 8 марта, в 9:00 на льду ждут новичков, а в 10:30 – воспитанников спортивных школ. Кроме того, по воскресеньям в 9:00 и 10:30 на льду ГУМ-Катка любители фигурного катания могут научиться базовым элементам вращения на мастер-классах со школой Анастасии Гребенкиной. Участие бесплатное при регистрации на сайте gum-katok.ru. Проводить зиму и встретить долгожданную весну москвичей и гостей столицы приглашает ГУМ-Ярмарка. Посетителям предложат блины, которые готовят по старинному рецепту, чай, медовуху и горячие пирожки.
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россия, гум
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, ГУМ
ГУМ-Каток будет работать до 9 марта

ГУМ-Каток в этом году будет работать до 9 марта

© РИА Новости / Мария СеливановаКрасная площадь, ГУМ-каток в Москве
Красная площадь, ГУМ-каток в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Красная площадь, ГУМ-каток в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ГУМ-Каток завершит свой 19-й сезон 9 марта, сообщает пресс-служба ГУМа.
"В этом году ГУМ-Каток работает дольше обычного, а значит у всех желающих есть прекрасная возможность отметить 8 марта на льду. Скользить по идеальному льду прямо на Красной площади, с видами на фасад ГУМа, башни Кремля и величественный собор Василия Блаженного – незабываемое ощущение и днем, и вечером! В будние дни первые четыре сеанса на ГУМ-Катке – бесплатные", - отметили в пресс-службе.
Режиссер ледовых спектаклей Илья Авербух перед началом товарищеского матча между хоккейными командами Калужской области и службы коменданта Московского Кремля ФСО России в рамках спортивного праздника Старый Новый год на Красной площади - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Кроме того, на катке можно успеть научиться забивать шайбу в ворота на мастер-классах по хоккею, которые проводятся совместно с Федерацией хоккея России по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная Машина". В субботние дни 1 и 8 марта, в 9:00 на льду ждут новичков, а в 10:30 – воспитанников спортивных школ. Кроме того, по воскресеньям в 9:00 и 10:30 на льду ГУМ-Катка любители фигурного катания могут научиться базовым элементам вращения на мастер-классах со школой Анастасии Гребенкиной. Участие бесплатное при регистрации на сайте gum-katok.ru.
Проводить зиму и встретить долгожданную весну москвичей и гостей столицы приглашает ГУМ-Ярмарка. Посетителям предложат блины, которые готовят по старинному рецепту, чай, медовуху и горячие пирожки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияГУМ
 
 
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