https://ria.ru/20250225/gum-katok-2001544693.html

ГУМ-Каток будет работать до 9 марта

ГУМ-Каток будет работать до 9 марта - РИА Новости, 25.02.2025

ГУМ-Каток будет работать до 9 марта

ГУМ-Каток завершит свой 19-й сезон 9 марта, сообщает пресс-служба ГУМа. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:56:00+03:00

2025-02-25T16:56:00+03:00

2025-02-25T16:57:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

гум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991068473_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_abe9759bfc2fbfbe794a5ac702fbb7fe.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ГУМ-Каток завершит свой 19-й сезон 9 марта, сообщает пресс-служба ГУМа. "В этом году ГУМ-Каток работает дольше обычного, а значит у всех желающих есть прекрасная возможность отметить 8 марта на льду. Скользить по идеальному льду прямо на Красной площади, с видами на фасад ГУМа, башни Кремля и величественный собор Василия Блаженного – незабываемое ощущение и днем, и вечером! В будние дни первые четыре сеанса на ГУМ-Катке – бесплатные", - отметили в пресс-службе. Кроме того, на катке можно успеть научиться забивать шайбу в ворота на мастер-классах по хоккею, которые проводятся совместно с Федерацией хоккея России по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная Машина". В субботние дни 1 и 8 марта, в 9:00 на льду ждут новичков, а в 10:30 – воспитанников спортивных школ. Кроме того, по воскресеньям в 9:00 и 10:30 на льду ГУМ-Катка любители фигурного катания могут научиться базовым элементам вращения на мастер-классах со школой Анастасии Гребенкиной. Участие бесплатное при регистрации на сайте gum-katok.ru. Проводить зиму и встретить долгожданную весну москвичей и гостей столицы приглашает ГУМ-Ярмарка. Посетителям предложат блины, которые готовят по старинному рецепту, чай, медовуху и горячие пирожки.

https://ria.ru/20250116/match-1994087275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, гум