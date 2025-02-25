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В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением - РИА Новости, 25.02.2025
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11:21 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/gruzija-2001442916.html
В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением
В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением - РИА Новости, 25.02.2025
В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением
Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:21:00+03:00
2025-02-25T11:21:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. "Это (отказ вводить антироссийские санкции - ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии - ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - заявил премьер журналистам. По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение. В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
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в мире, грузия, россия, украина, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Россия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили
В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением

Премьер Кобахидзе: отказ вводить санкции против РФ был историческим решением

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Это (отказ вводить антироссийские санкции - ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии - ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - заявил премьер журналистам.
По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.
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В миреГрузияРоссияУкраинаИраклий КобахидзеИраклий Гарибашвили
 
 
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