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В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными - РИА Новости, 25.02.2025
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16:22 25.02.2025 (обновлено: 16:32 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001533834.html
В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными
В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными - РИА Новости, 25.02.2025
В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными
Депутаты Госдумы обсудят внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" в связи с нападением собак на жителя Каспийска, заявила глава... РИА Новости, 25.02.2025
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общество
госдума рф
вячеслав володин
каспийск
животные
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы обсудят внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" в связи с нападением собак на жителя Каспийска, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Депутат рассказала, что в интернете появились кадры, на которых бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска. По словам Останиной, председатель ГД Вячеслав Володин дал ей поручение, поддержанное Госдумой, возглавить рабочую группу по внесению изменений в федеральное законодательство. "Душераздирающие кадры, облетевшие интернет, где бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска, стали "последней каплей", побудившей председателя ГД и большинство депутатов внести изменения в ФЗ-498 "Об ответственном обращении с животными", который, как оказалось, защищая диких собак, совсем не защищает людей", - написала Останина в своем Telegram-канале.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, каспийск, животные
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Каспийск, Животные
В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными

Депутат Останина: в Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы обсудят внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" в связи с нападением собак на жителя Каспийска, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Депутат рассказала, что в интернете появились кадры, на которых бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска. По словам Останиной, председатель ГД Вячеслав Володин дал ей поручение, поддержанное Госдумой, возглавить рабочую группу по внесению изменений в федеральное законодательство.
"Душераздирающие кадры, облетевшие интернет, где бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска, стали "последней каплей", побудившей председателя ГД и большинство депутатов внести изменения в ФЗ-498 "Об ответственном обращении с животными", который, как оказалось, защищая диких собак, совсем не защищает людей", - написала Останина в своем Telegram-канале.
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ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинКаспийскЖивотные
 
 
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