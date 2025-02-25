https://ria.ru/20250225/gosduma-2001533834.html

В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными

В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуме обсудят ужесточение закона об обращении с животными

Депутаты Госдумы обсудят внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" в связи с нападением собак на жителя Каспийска, заявила глава... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:22:00+03:00

2025-02-25T16:22:00+03:00

2025-02-25T16:32:00+03:00

общество

госдума рф

вячеслав володин

каспийск

животные

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы обсудят внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" в связи с нападением собак на жителя Каспийска, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Депутат рассказала, что в интернете появились кадры, на которых бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска. По словам Останиной, председатель ГД Вячеслав Володин дал ей поручение, поддержанное Госдумой, возглавить рабочую группу по внесению изменений в федеральное законодательство. "Душераздирающие кадры, облетевшие интернет, где бесхозные собаки 23 февраля загрызли жителя Каспийска, стали "последней каплей", побудившей председателя ГД и большинство депутатов внести изменения в ФЗ-498 "Об ответственном обращении с животными", который, как оказалось, защищая диких собак, совсем не защищает людей", - написала Останина в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

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общество, госдума рф, вячеслав володин, каспийск, животные