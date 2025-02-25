https://ria.ru/20250225/gosduma-2001386235.html

В Госдуме одобрили поправку о запрете дистанта в медобразовании

В Госдуме одобрили поправку о запрете дистанта в медобразовании - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуме одобрили поправку о запрете дистанта в медобразовании

Комитет ГД по науке одобрил поправку о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T00:29:00+03:00

2025-02-25T00:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комитет ГД по науке одобрил поправку о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными госстандартами, документ размещен в думской электронной базе. Поправка была внесена группой сенаторов и депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается, за исключением случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности", - сказано в тексте поправки. Володин отмечал ранее, что Госдума рассмотрит данный проект во втором чтении 25 февраля. Он отмечал, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки". Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА Новости, что проектом в варианте первого чтения предлагается в том числе наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20250221/gosduma-2000724848.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать