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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 25.02.2025
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также атаковали город при помощи... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:19:00+03:00
2025-02-25T20:19:00+03:00
2025-02-25T20:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также атаковали город при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным управления, ВСУ с 16.45 по 19.40 выпустили по этому району восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получило образовательное учреждение. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол, Россия
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов и атаковали город дроном-камикадзе